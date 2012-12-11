40 درصد مدارس خراسان شمالی از بخاری نفتی استفاده می کنند

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: بر اساس شناسنامه فنی مدارس خراسان شمالی، در حال حاضر 40 درصد از مدارس استان برای گرمایش از بخاری نفتی، 13 درصد از سیستم حرارتی مرکزی و 47 درصد نیز از وسایل گرمایشی گازسوز استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون مقررات ملی ساختمان استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در ساختمانهای عمومی به ویژه مدارس ممنوع است، تصریح کرد: برابر مبحث 17 قانون ساختمان دو نوع سیستم گرمایشی شامل سیستم حرارت مرکزی و بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد برای مدارس تعریف شده که در حال حاضر نیز در مدارس کشور به صورت قانونی استفاده می شود.

بابایی افزود: در حال حاضر استفاده از بخاری های چکه ای در مدارس کاملا ممنوع است و بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش استان نیز تقریبا در هیچ کدام از مدارس خراسان شمالی، بخاری نفتی چکه ای استفاده نمی شود.

وی رویکرد فعلی آموزش و پرورش را استفاده از بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد در مدارس روستایی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 248 بخاری نفتی کاربراتوری دارای نشان استاندارد در اختیار آموزش و پرورش خراسان شمالی قرار گرفت و در سال جاری نیز هم اکنون 100 بخاری نفتی کاربراتوری تهیه شده و آماده توزیع در بین مدارس متقاضی است.

بابایی در ادامه در مورد استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در مدارس استان نیز اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در مدارس، در حال حاضر در خراسان شمالی تنها در مدارس یک و یا دوکلاسه لوله کشی گاز انجام می شود و همچنین در مدارسی که از وسایل گرمایشی گازسوز استفاده می کنند، فیوز گازی قبل از بخاری و نیز بعد از رگلاتور گاز نصب شده است.

وی استفاده از سیستم حرارت مرکزی و بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد را کم خطرترین وسیله گرمایش برای مدارس دانست و افزود: البته می بایست در زمینه استفاده از بخاری کاربراتوری نیز حداکثر دقت و احتیاط وجود داشته باشد و همچنین نسبت به تعمیرات و سرویس مرتب این وسایل نیز با جدیت اقدام شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در بحث اصلاح سیستم گرمایشی مدارس اولویت حذف بخاری های نفتی چکه ای است، تصریح کرد: اصلاح سیستم گرمایشی مدارس و تبدیل به سامانه حرارت مرکزی اولویت بعدی نوسازی مدارس است که هم اکنون نیز از 50 مدرسه استان که در دست مقاوم سازی است در 36 مدرسه سیستم گرمایشی از استفاده از وسایل گازسوز به سامانه حرارت مرکزی تغییر کرده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی همچنین از برگزاری دوره آموزشی استفاده از وسایل گرمایشی برای مسئولان مدارس در این استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه و ارائه آموزش های لازم، حادثه ناگواری در مدارس خراسان شمالی رخ ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه 15 آذرماه بخاری نفتی کلاس دانش‌آموزان چهارم دبستان مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی آتش گرفت و 31 دانش آموز آن دچار سوختگی شدند که متاسفانه تاکنون یک نفر از این دانش آموزان جان خود را از دست داده است.