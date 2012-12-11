ارائه خدمات توسط ادارات زمینه ساز کاهش حضور مردم در دفاتر پیشخوان دولت

غلامرضا نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در حال حاضر با هماهنگیهای انجام شده 600 خدمت دولتی و عمومی در دفاتر پیشخوان و پستی انجام می شود و درگاه خدمت پست استان فارس است.

وی ادامه داد: کلیه نرم افزارهای مورد نیاز تهیه و در حال حاضر شاهد ارائه، توسعه و انتقال این خدمات به شهروندان هستیم.

مدیرکل پست فارس اعلام کرد: در هشت ماه امسال قریب به یک میلیون و 900 هزار خدمت در این دفاتر ارائه شده که تاثیر بسیاری بر کاهش استرس، آلودگی ، هزینه های ملی و غیره داشته است.

نجاری بیان کرد: براساس پیش بینی ها به دنبال حجم ترافیک حدود شش میلیون بوده ایم که متاسفانه به علت آشنا نبودن مردم و همکاری نداشتن برخی ادارات این موضوع تحقق پیدا نکرد.

وی با اشاره به نیاز به انجام اطلاع رسانی برای آشنایی مردم با خدمات تاکید کرد: نیاز است مردم با دفاتر پیشخوان آشنا شوند و کارهای خود را از این طریق دنبال کنند.

مدیرکل پست فارس افزود: باید در یک زمان بندی مشخص کلیه ادارات از دادن خدمات به صورت مستقیم خودداری کنند تا مردم بتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان به کاهش هزینه ها و حتی وقت خود و کارمندان ادارات کمک کنند.

نجاری تصریح کرد: مردم شهرهای استان فارس با مراجعه به دفاتر منطقه ای خود دیگر نیاز به مراجعه حضوری و طی مسافت ندارند و این خود کمک موثری به حساب می آید و فقط با توجه با کار خود نیاز به چند بار مراجعه به دفاتر را داند.

وی یادآور شد: ارائه خدمت اینترنتی متصل به ادارات در دفاتر پیشخوان و عدم مراجعه مستقیم فرد به افزایش بهره وری کارکنان کمک می کند و باعث افزایش راندمان کاری می شود.