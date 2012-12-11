قضاوت درباره نرخ بیکاری وظیفه مرکز آمار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی در تهران با بیان اینکه ملاحظاتی اخلاقی در تولید آمار از چالش های جدی نظام های آماری است، گفت: حکمرانی نیکو مستلزم ایجاد نظام شفافیت پاسخگویی ، کنترل و تدبیر است.

وی اظهار داشت: در طول اجرای برنامه به صورت مستمر از روند اجرای برنامه ها اطلاعات و آمارها جمع آوری می شود و در صورت نیاز اصلاحات لازم هم در آنها صورت می گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: انعطاف پذیری فنون آماری، تمایل به بزرگنمایی برای جلب توجه مخاطبان و نگاه تک بعدی در آمار از استفاده های نادرست آماری است.

وی آمار را حرفه ای بی طرف و مستقل دانست و گفت: در استخراج و ارائه آمار شخصی نکردن فعالیت ها باید مورد توجه باشد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه هم اکنون در ارائه نرخ بیکاری برخی نقدها وجود دارد، بیان داشت : مرکز آمار فقط آماری بیکاری را ارائه می کند اما هیچ قضاوتی درباره آن ندارد.

عادل آذر ادامه داد: ما تلاش می کنیم در مورد نرخ بیکاری دقیقا عملکردها را اعلام کنیم ولی اینکه اگر کسی از آمار راضی باشد یا نباشد را مورد توجه قرار نخواهیم داد.

وی تاکید کرد: تاکنون حتی یک مورد شکایت از اینکه مرکز آمار اطلاعات شخصی خانوارها، سازمانها و یا نهادها را منتشر کرده باشد، وجود ندارد.