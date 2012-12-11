به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی مردم با آخرین فعالیت های انجام شده در بخش ساختمان سومین نمایشگاه خانه مدرن در قزوین برپا می شود.

در این نمایشگاه مشارکت کنندگانی از استان های تهران، البرز، سمنان و قزوین محصولات خود را در فضایی به مساحت سه هزار مترمربع در معرض دید عموم قرار می دهند.

هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی مردم با آخرین تولیدات صنعت ساختمان، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان اعلام کرد.

این نمایشگاه عصر امروز با حضور مسئولان استانی افتتاح می شود و تا 25 آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا خواهد بود.