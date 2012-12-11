به گزارش خبرنگار مهر، رضا مساعد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راه و فضای سبز شهرستان کرج با تاکید بر حفظ باغ سیب مهرشهر کرج اظهار داشت: باغ سیب مهرشهر و باغهای جهانشهر تنها ریه های تنفسی شهر محسوب می شوند که به دلیل اهمال برخی نهادها در حال تخریب است.



رضا مساعد با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تلاش های فراوانی برای حفظ این باغ از سوی دستگاه هایی از جمله شهرداری کرج، جهاد کشاورزی، امور آب و... صورت گرفته اما متاسفانه متولیان نگهداری این باغ وقعی به مصوبات جلسات مختلف نمی نهند، یادآور شد: موضوع حفظ و احیای باغ سیب مهرشهر یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی برای شهرستان کرج است که باید با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها به جد در دست پیگیری قرار گیرد.

حفظ ریه های تنفسی کرج ضروری است



معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج در ادامه سخنان خود بر حفظ ریه های تنفسی این شهرستان تاکید کرد و گفت: کرج که در گذشته ای نه چندان دور از آن به عنوان باغشهر یاد می شد امروز به دلیل عدم حفظ سرانه های فضای سبز تنها دو لکه سبز؛ باغ های جهانشهر و باغ سیب مهرشهر را در دل خود دارد که نمی تواند پاسخگوی نیاز شهر باشد.



وی افزود: خوشبختانه طی دهه اخیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اقدامات شایسته ای را برای حفظ، احیاء و گسترش فضاهای سبز این کلانشهر داشته است اما با توجه به رشد جمعیت شهرستان و نیازهای مردم به فضاهای تفریحی و تفرجگاهی باید میزان تلاش ها از سوی شهرداری های شهرستان افزایش یابد.



گسترش فضای سبز موجب کاهش آلودگی هوا می شود

مساعد در ادامه سخنان خود تحقق این روند را کاهش قابل توجه آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: طی هفته اخیر به دلیل افزایش آلاینده های هوا شهرستان کرج تعطیل اعلام شد؛ از این روی توسعه و گسترش فضاهای سبز و افزایش سرانه های زیست محیطی گام بسیار موثری است که تنها با تعامل و وحدت رویه میان دستگاه های مختلف میسر می شود.



بررسی و تعیین تکلیف 300 هکتار از اراضی شمالی کلانشهر کرج به منظور افزایش سرانه های فضای سبز از جمله مصوبات این جلسه بود که مقرر شد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری در تعامل با اداره کل راه و شهرسازی نسبت به ارائه طرح و امضای تفاهم نامه اقدامات لازم را انجام و نتیجه را در جلسه آتی ستاد راه و فضای سبز شهرستان ارائه دهد.