به گزارش خبرنگار مهر، رضا مساعد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راه و فضای سبز شهرستان کرج با تاکید بر حفظ باغ سیب مهرشهر کرج اظهار داشت: باغ سیب مهرشهر و باغهای جهانشهر تنها ریه های تنفسی شهر محسوب می شوند که به دلیل اهمال برخی نهادها در حال تخریب است.
رضا مساعد با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تلاش های فراوانی برای حفظ این باغ از سوی دستگاه هایی از جمله شهرداری کرج، جهاد کشاورزی، امور آب و... صورت گرفته اما متاسفانه متولیان نگهداری این باغ وقعی به مصوبات جلسات مختلف نمی نهند، یادآور شد: موضوع حفظ و احیای باغ سیب مهرشهر یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی برای شهرستان کرج است که باید با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها به جد در دست پیگیری قرار گیرد.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج گفت: ستاد فضای سبز این شهرستان موضوع احیا و حفظ باغ سیب مهرشهر را با جدیدت پیگیری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مساعد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راه و فضای سبز شهرستان کرج با تاکید بر حفظ باغ سیب مهرشهر کرج اظهار داشت: باغ سیب مهرشهر و باغهای جهانشهر تنها ریه های تنفسی شهر محسوب می شوند که به دلیل اهمال برخی نهادها در حال تخریب است.
نظر شما