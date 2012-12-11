به گزارش خبرگزاری مهر،شهرام جباری زادگان با اشاره به اظهارات اخیر یکی از مسئولان استانداری تهران افزود: اعلام این مطلب که استانداری تهران با پرداخت یارانه حمل و نقل و به طور کلی با پرداخت پول از دولت به تهران موافق نیست، جای تأمل دارد.

وی با بیان این که اذعان می‌کنند چون کارگران ساختمانی از شهرهای اطراف برای ساخت و ساز به تهران می‌آیند، نفع و سود حضور این کارگران برای شهرداری تهران است، گفت: با چنین تصوری به این نتیجه می‌رسند که اگر قرار است بودجه‌ای به تهران اختصاص ‌یابد، باید در شهرهای کوچک مجاور هزینه شود!

جباری زادگان با ابراز تعجب نسبت به این ادعا که افراد ثروتمندی که قدرت خرید بالا دارند در کلان شهرها از جمله تهران سکونت دارند، افزود: وقتی چنین نگرشی نسبت به مردم تهران و سایر کلان شهرها وجود دارد، حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند.

وی با اعلام این که مسئولانی که مردم تهران و کلان شهرها را ثروتمند می‌دانند یا از مردم تهران شناخت درستی ندارند و یا تعریف ثروت را به درستی نمی‌دانند، گفت: پیشنهاد می‌کنیم این دوستان کمی در سطح شهر قدم بزنند و حداقل یک بار همراه مردم ثروتمند تهران با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند تا بیشتر به میزان ثروت شهروندان تهرانی پی ببرند.

جباری زادگان با تأکید بر این که دلیل اصلی استقبال روزافزون مردم تهران از شبکه حمل و نقل عمومی توسعه کیفی و کمی مترو و اتوبوسرانی در چند سال اخیر است، افزود: بدون تردید وضعیت اقتصادی مردم در استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی موثر بوده است.

وی با اشاره به بخش دیگری از گفته‌های این مسئول دولتی مبنی بر این که شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ به دلیل درآمد زیادی که دارند باید به دولت کمک هم بکنند، گفت: پیشنهاد می‌کنیم دوستان شماره حساب دولت را اعلام کنند تا شهرداری‌های کلان شهرها کمک‌های خود را به آن حساب واریز کنند.

مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دوستان به جای بازنگری در قانون الزام کمک دولت به مترو و اتوبوسرانی باید نوع نگاه خود را نسبت به مردم تهران مورد بازنگری قرار دهند.

