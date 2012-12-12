تهیه نقشه ژنوم انسان با 100 پوند/ ساخت داروهای شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بل، استاد علوم پزشکی در دانشگاه آکسفورد، مشاور ژنتیک دولت و رئیس گروه راهبرد ژنومیک انسانی این خبر را پس از آن اعلام کرد که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پایگاه داده DNAملی 100 هزار بیمار مبتلا به سرطان و بیماری های نادر را افتتاح کرد.

به گفته وی کاهش هزینه های تعیین توالی ژنی بسیار چشمگیر بوده است به طوریکه این هزینه طی 10 سال 100 هزار برابر کاهش یافته است و در آینده بسیار نزدیک می توانیم ژنوم هر انسان را با 100 پوند تهیه کنیم.

بل اظهار داشت: ژنتیک مولفه اصلی تمامی بیماری های رایج است. از این رو می توان با مقایسه ژنوم هر انسان با ژنوم بیمارانی که اطلاعاتشان دراین پایگاه داده ثبت شده است، احتمال بروز بیماری را در آنها تشخیص داد و بر اساس ژنوم هر فرد داروهایی برای او ساخت که خاص خودش باشد.

به اعقتاد او، این شیوه می تواند درمان بیماری ها را متحول ساخته و به ارائه درمانهای دارویی جدید بیانجامد.

در اقدامی که هدف آن کمک به درمان بیماری های نادر و سرطان است، انگلیس نخستین کشوری خواهد بود که نقشه فناوری پیشرفته DNAرا در سیستم بهداشت و درمان خود ارائه می کند.

با این حال گروهی از مخالفان این پروژه از نقض حریم خصوصی افراد در این طرح ابراز نگرانی کرده اند.

تهیه نقشه ژنوم انسان برای نخستین بار در سال 2000 حدود 500 میلیون پوند هزینه بر می داشت اما به زودی این کار فقط با کمتر از هزار پوند انجام خواهد شد.

تهیه این نقشه می تواند راه را برای ساخت داروهایی که خاص یک فرد ساخته می شود هموار کند.