مرحوم عمرانی شاعر آیینی مذهبی بود/ عمرانی به شعر دید علمی داشت

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحوم عمرانی با فعالیت های خستگی ناپذیر خود در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری منشا خدمات بسیار در این حوزه بوده است.

وی استاد عمرانی را دارای دو ویژگی شاخص دانست و افزود: ایشان یک شاعر آیینی و مذهبی بودند و دیگر اینکه شاگردپروری را هیچ گاه فراموش نکردند و در مدت 15 سال سکونت در اسلامشهر با برگزاری کلاس های تخصصی، جوانان بسیاری را تحت آموزش قرار دادند.

وی افزود: به زودی با حضور شعرا و هنرمندان استان تهران، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عمرانی برگزار خواهد شد.

عمرانی به شعر دید علمی داشت



اقبال منصوریان از شاعران پیشکسوت اسلامشهر به مهر گفت: استاد عمرانی از معدود شاعران باسواد بود که شعر را به صورت علمی می دید و بیشتر استعاره ای شعر می گفت.

شاعر مجموعه طلوع سرخ، عمرانی را دارای وارستگی نفس و بزرگواری روح دانست و افزود: ما همیشه از وی نیکی دیده ایم و با برگزاری کلاس های شعر، در پرورش جوانان این منطقه سهم بسزایی داشته اند.

عمرانی شاعر انقلابی بود



داوود نوروزی از دیگر شاعران اسلامشهری در گفتگو با خبرنگار مهر، عمرانی را شاعر انقلابی برشمرد و خاطر نشان کرد: سابقه آشنایی بنده با مرحوم عمرانی به جلسات شعرخوانی حوزه هنری برمی گردد و من شخصیت اجتماعی اش را خیلی دوست داشتم.

شاعر مجموعه بهشت بی آدم، شخصیت عمرانی را مهربان و رئوف عنوان کرد و اظهار داشت: هرگز کسی را نمی رنجاند و بیشتر دوست داشت شعر دیگران را بشنود و اشعارش برای انقلاب و دفاع مقدس بود.

برگزاری دوره های مختلف شعر در اسلامشهر با حضور عمرانی



حسن رزاقی از شاگردان استادعمرانی، وی را بسیار خاضع، فروتن و معتقد معرفی کرد و افزود: وی از سال 77 در اسلامشهر با برگزاری جلسات شعرخوانی در خانه خود، کار آموزش به علاقه مندان را شروع کرد و در ادامه با راه اندازی انجمن شعر مروارید در کتابخانه شهید مطهری هر هفته اصول و فنون شعر را تدریس می نمود.

مرحوم عمرانی در سال 1372، پس از اخذ لیسانس ادبیات فارسی دبیر دبیرستان آیت‌الله طالقانی‌ بندر دیر شد از جمله سوابق و فعالیتهای اجرایی ایشان می توان به معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، مشاور و قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش و ریاست شورای شعر بسیج کشور اشاره نمود.

وی از فعالان عرصه ادبیات که در زندگی 48 ساله خود موفق به انتشار آثاری چون ترنم حضور، مروارید فراموش (گزیده غزل‌ها)1376، ساعت به وقت شرعی دریا (مجموعه غزل)1380، گزینه ادبیات معاصر، دلمویه‌های بم و گزیده شعرها(مجموعه نیستان)1380 گردیده و بارها در حضور مقام معظم رهبری اشعار انقلابی و آیینی خود را خوانده بود.