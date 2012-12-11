دانشکده داروسازی لرستان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

ارشیر شیخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه احداث دانشکده داروسازی لرستان یکی از پروژه های اساسی این دانشگاه است که در زمره پروژه های مهرماندگار قرار گرفته و به صورت فعال در دست اجراست.

وی با ابراز رضایت از روند احداث این دانشکده یادآور شد: در حال حاصر دانشکده داروسازی لرستان از پیشرفت فیزیکی 85 درصد برخوردار است.

شیخ آزادی گفت: قبل از اینکه پروژه احداث دانشکده داروسازی در زمره طرحهای مهرماندگار قرار گیرد 45 میلیارد ریال برای آن هزینه شده بود که با قرارگیری این پروژه در فهرست طرحهای مهرماندگار، 24 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز تامین و تخصیص داده شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: این دانشکده داروسازی 9 هزار متر مربع زیربنا داشته و در سه طبقه احداث شده است.

شیخ آزادی در بخش دیگری از سخنان خود به احداث بخش سوختگی بیمارستان شهید چمران بروجرد اشاره کرد و گفت: این پروژه 100 درصد آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه این پروژه جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است، گفت: برای احداث این بخش بیش از یک میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: همچنین برای تجهیز این بخش بیمارستان شهید چمران بروجرد نیز 570 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.