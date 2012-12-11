به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح سه شنبه درششمین جلسه ستاد مجتمع های تولیدی استان سمنان با محوریت مجتمع دامداری امامزاده زینعلی مهدیشهر در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان با اشاره به وجود دوازده مجتمع دامپروری در استان که عملیات زیر بنایی در آن ها انجام شده است، افزود: باید با واگذاری قطعات خالی به متقاضیان واجد شرایط از ظرفیت های موجود در مجتمع ها به طور کامل استفاده و از سرمایه گذاری انجام شده بهره برداری شود.

وی درباره تکمیل ظرفیت مجتمع دامداری امام زاده زینعلی، گفت: برای دریافت قطعات خالی مجتمع دامداری امامزاده زینعلی مهدیشهر، دامداران داخل شهر در اولویت هستند.

موسوی با بیان اینکه در صورت عدم مراجعه این دامداران، قطعات خالی مجتمع به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد، اظهار داشت: لذا از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر با هماهنگی شهرداری های شهرستان ظرف مدت 15 روز به کلیه واجدین شرایط دریافت زمین در مجتمع (دامداران فعال داخل شهر) اطلاع رسانی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: متقاضیان جهت ارائه تقاضا نامه و تشکیل پرونده به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

وی افزود: در صورت عدم مراجعه افراد فوق و پس از پایان مهلت تعیین شده، قطعات خالی به سایر متقاضیان از جمله فارغ التحصیلان واجد شرایط و سرمایه گذاران واگذار می شود.

موسوی، با یادآوری اینکه مجتمع دامداری امامزاده زینعلی مهدیشهر در زمینی به مساحت 200 هکتار واقع شده است، گفت: این مجتمع توان احداث 250 واحد گوساله پرواری به ظرفیت هشت هزار راس را دارد و تاکنون تعداد 126 واحد آن واگذار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: از محل منابع مختلف استانی بیش از پنج میلیارد و 900 میلیون ریال برای زیر ساخت های آن هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به عرصه‏ های مرتعی و زراعی در حال حاضر حدود دو میلیون و 300 هزار واحد دامی در استان سمنان وجود دارد، افزود: این واحدهای دامی شامل 89 هزار و 973 راس دام سنگین، بیش از یک‏ میلیون و 637 هزار راس دام سبک شامل گوسفند و بز و 13 هزار و 250 نفر شتر است.

موسوی ادامه داد: تولیدات بخش دام این استان بیش از 30 هزار تن گوشت قرمز و 168 هزار تن شیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: در بخش دام استان سمنان نیز دو ایستگاه فعال شامل ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان و ایستگاه پرورش شتر شمال‏شرق کشور در منطقه طرود وجود دارد که به عنوان دو مرکز ثقل اصلاح نژاد دام ‏های سبک و سنگین سازگار با شرایط آب و هوایی، نقش مهمی با هدف اقتصادی کردن تولید دنبال می‏ کنند.