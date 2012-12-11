مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، صبح امروز سه شنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام علی رضایی طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در سپاه به عنوان رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون منصوب و از زحمات حجت الاسلام علیزاده رئیس سازمان این سازمان تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم همچنین، حجت الاسلام والمسلمین سعیدی طی سخنانی با اشاره به اهمیت جایگاه روحانیت در جامعه، نقش و عملکرد سازمان بسیج طلاب و روحانیون در این راستا را مورد بررسی قرار داد.