به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود شبستری در حاشیه پرده برداری از تمثال شهدای دانشکده بهداشت با اشاره به اینکه طراحی تمثال شهدا تا کنون در دانشکده های بهداشت، پرستاری و مامایی و داروسازی اجرا شده است، اظهار داشت: به منظور زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای دانشگاه، قرار است طراحی و نصب تمثال و یادمان شهدای دانشجو، عضو هیئت علمی و کارمند در دیگر دانشکده های دانشگاه نیز اجرا شود .

قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته 30 شهید در دانشگاه شناسایی شده بود افزود: با تشکیل دبیرخانه دائمی شهدا در این دانشگاه و پیگیری مستندات شهدای دانشگاه این تعداد در حال حاضر به 93 شهید در گروههای پزشکی، دانشجویی و پرسنل افزایش یافته است.

شبستری با اشاره به اینکه برخی از دانشجویان شهید در آزمون سراسری پذیرفته شده بودند اما به دلیل حضور در جبهه های حق علیه باطل فرصت حضور در دانشگاه و کلاس درس را پیدا نکرده و به فیض عظیم شهادت نائل آمدند خاطر نشان کرد : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است به تمامی دانشکده ها مراجعه و از شهدای دانشگاه علوم پزشکی تجلیل و یادمان شهدای این دانشکده ها را نیز برگزار می کنیم.

وی تاکید کرد: تجدید این خاطرات می تواند بسیار کلیدی و راهگشا باشد و برای دانشجویانی که در حال تحصیل در این دانشکده ها هستند این شهدا راه را نشان می دهند.

وی افزود: برگزاری اینگونه مراسم از بسیاری از بحث ها بهتر بوده و به نوعی عملیاتی است و می تواند در شناخت این شهیدان موثرتر باشد.