دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخگوی مطالبات دانشکده بهداشت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی پور در مراسم رونمایی از تمثال شهدای دانشکده بهداشت مشهد اظهار کرد: توسعه در این دانشکده شروع شده و کسی جلو دار ما نخواهد بود و ما با دانشکده پزشکی رقابت می کنیم هر چند که در حوزه پژوهشی و آموزشی حمایتی نداشتیم.

تقی پور با اشاره به کمبود اعتبارات بیان کرد: دانشکده بهداشت جایگاه آموزشی علوم بهداشتی است و علوم بهداشتی با علوم پزشکی متفاوت است و حق ما این نبوده که الان هستیم.

وی تصریح کرد: باید از مدل بیولوژیک صرف در بیاییم و ما نیاز به توسعه بهداشت در جامعه از جمله بهداشت در حوزه سلامت روانی، سالمندان و سلامت رسانه ای داریم.

وی تاکید کرد: در نسبت تعداد استاد به دانشجو در این دانشگاه نسبت به استاندارد کشوری در وضعیت مطلوبی نیستیم و از اساتید مدعو استفاده می کنیم و 4 استاد پروازی داریم.

وی با اشاره به برخی فعالیتهای این دانشکده در زمینه عمرانی گفت: مرکز مهارتهای بهداشتی و مرکز آموزش فن آوری اطلاعات بهداشتی که در ارتباط با منابع اطلاعاتی و معاونت بهداشت است را باید مدرن و آماده کنیم.

وی یادآور شد: در طرح های تحقیقاتی و حوزه پژوهشی دانشکده رشد بسیار خوبی داشته است و از نظر افت تحصیلی دانشجویان به رقم یک رسیده ایم.

وی تاکید کرد: از نظر تولید علم جزء دانشکده هایی هستیم که وضعیت بسیار مطلوبی دارند و به دلیل نیاز دانشکده، مرکز مشاوره تحقیقات راه اندازی شده است.

تقی پور ادامه داد: سایت دانشکده به روز شده و سایت تا رسیدن به محتوای مطلوب و استفاده از زبان انگلیسی نیاز به کار بیشتری دارد.

وی گفت: آمار خیره کننده ای در قبولی دانشجویان این دانشکده در سطح پی اچ دی داشته ایم نفر اول دانشگاه تربیت مدرس از دانشجویان این دانشکده بود.

وی با گلایه از معاونت پژوهشی دانشگاه از عدم حضور در مراسم بیان کرد: در این دانشکده مسئولان با تعصبی همراه با مظلومیت کار می کنند .