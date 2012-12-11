تلاش کردم بین عناصر دیداری و شنیداری تعادل ایجاد کنم

شهرام نپوری زاده کارگردان نمایش"زمانی برای مردن" درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش به پنج سال بعد از واقعه کربلا و قیام مختار اشاره می کند. در این نمایش چهار شخصیت نمادین که نماینده شخصیت‌های ناپسند و رذل کربلا هستند نمایش داده می شوند و آنها را در یک موقعیت بحرانی می بینیم.

وی ادامه داد: این نمایش قبلا درسال 84 نیز در تالار مهر حوزه هنری اجرا شده بود. در آن زمان من مشاور کارگردان و بازیگردان نمایش بودم و عباس اکرمی کارگردانی کار را بر عهده داشت. اجرای قبلی اجرای موفقی بود اما از آنجایی که من به این نمایشنامه بسیار علاقمند بودم می خواستم ببینم اگر کارگردانی"زمانی برای مردن"را بر عهده داشتم چطور آن را روی صحنه می بردم.

این کارگردان افزود: در اجرای اول این اثر نوع نگاه نویسنده و کارگردان نمایش در ارتباط با واقعه کربلا را بسیار می پسندیدم. در اجرای جدید نمایش تلاش کردم تا تعادلی بین عناصر دیداری و شنیداری کار ایجاد شود بنابراین در طراحی نور و بازی‌ها و شکل میزانسن تغییراتی به وجود آوردم.

وی درادامه توضیح داد: در اجرای"زمانی برای مردن" شخصیت جدیدی را وارد داستان کردم که در اجرای قبلی فقط از او صحبت می شد. خوشبختانه از حضور بازیگران نمایش هم بسیار راضی هستم و از اینکه توانستم از حضور عباس لهراسبی در نمایش بهره ببرم خرسندم چون این هنرمند قابلیتهای خوبی در جنس بازی و تکنیک بیانی دارد.

نمایش "زمانی برای مردن" نوشته‌ عباس اکرمی به کارگردانی شهرام نپوری زاده از 12 آذرماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه رفته است. اجرای این اثر نمایشی تا 24 آذر ماه ادامه دارد. در این نمایش عباس لهراسبی، محمد عبدالهادی، احسان بالایی، پژمان عباسی و حدیث ملکی به ایفای نقش می‌پردازند.

