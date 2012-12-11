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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

استاندار خراسان رضوی:

ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی مهمترین هدف حوزه زیارت است

ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی مهمترین هدف حوزه زیارت است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: مهم ترین هدف از تشکیل کارگروه زیارت ترویج و تعمیق فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در جلسه کار گروه استانی زیارت که با هدف بررسی روند تحقق مصوبات کار گروه ملی زیارت درمورد خراسان رضوی تشکیل شده بود اظهار کرد: هدف از زیارت امام رضا(ع) باید ارتقای معرفت زایران و تعمیق و گسترش فرهنگ رضوی باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: برای تحقق این هدف علاوه بر توجه به زیر ساخت ها و نیازهای اساسی زایران از جمله حمل و نقل در بخش های ریلی، جاده ای و هوایی، اسکان، تردد درون شهری و امنیت، مسایل فرهنگی و لایه های زیرین آن که از محوری ترین اهداف زیارت است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فروزان مهر گفت: توسعه همه جانبه مشهد به عنوان یک کلانشهر مذهبی با توجه به تردد و حضور خیل انبوه زایران داخلی و خارجی مستلزم نگاه ملی و توجه ویژه است.

در این جلسه طرح های پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان جهت ارایه و تصویب در کارگروه ملی با حضور مدیران دستگاه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1763425

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