  1. سیاست
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

میرتاج‌الدینی به مهر خبر داد:

سناریوی سازمان شدن وزارت ارتباطات در دولت در حال پیگیری است

سناریوی سازمان شدن وزارت ارتباطات در دولت در حال پیگیری است

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی درباره وضعیت وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و احتمال ادغام آن گفت: در قانون برنامه حتما نیامده که با ادغام وزارتخانه ها کم شوند، طرح دیگری در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است که این وزارتخانه به یک سازمان مستقل تبدیل و به این صورت اداره شود که البته این سازمان در سطح ملی خواهد بود .

محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که آیا با وجود حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اصلاح ماده 35 این قانون دولت همچنان با این طرح مجلس مخالف است یا نه، گفت: ماده 35 مخالفت صریح با قانون اساسی داشت که خوشبختانه در مجلس حذف شد.
 
وی ادامه داد: بندهای دیگر در این طرح وجود دارد که احتمال زیاد می دهیم شورای نگهبان آنها را خلاف قانون اساسی بداند و به راحتی از آن عبور نخواهد کرد.
 
میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: ماده 4 این طرح که امروز به تصویب مجلس رسید اختیارات قوه مجریه را از وزارت کشور گرفته در حالیکه طبق قانون اساسی مجری انتخابات دولت و وزارت کشور است علی القاعده این بندها در رفت و برگشتی که به شورای نگهبان و مجلس می شود باید تعدیل گردد .
 
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد ما این است که شورای نگهبان با برخی از مفاد این طرح مخالفت خواهد کرد.
 
میرتاج الدینی درباره تصمیم دولت برای ادغذم وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: تکلیف قانون برنامه این است که تعداد وزارتخانه ها به 17 برسد و الان با ادغامی که سال گذشته انجام شد و سه وزارتخانه کاسته شد و وزارت ورزش اضافه شد همچنان یک وزارتخانه اضافه داریم و دولت می خواست طبق قانون برنامه عمل کند.
 
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی گفت: در قانون برنامه هم حتما نیامده بود که ادغام شود و با ادغام وزارتخانه ها کم شوند، طرح دیگری در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است که این وزارتخانه به یک سازمان مستقل تبدیل و به این صورت اداره شود که این سازمان در سطح ملی خواهد بود .
 
میر تاج الدینی افزود: یکی از سناریوهایی که هم اکنون در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است همین موضوع سازمان شدن آن است و ادغام هم راهکار دیگر است که هر کدام از اینها اگر در دولت نهایی شود پیشنهاد آن به صورت لایحه به مجلس داده خواهد شد.
 
کد مطلب 1763427

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