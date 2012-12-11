10 آیین عاشورایی استان مرکزی برای ثبت در فهرست آثار معنوی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی افزود: این آیین های عاشورایی شامل مراسم نخل گردانی نراق، نخل گردانی خمین، نخل گردانی تفرش، علم بران تفرش،علم گردانی هزاوه، نعش گردانی جیریا،تعزیه گرکان،علم گردانی تفرش،علم گردانی عزالدین تفرش وتعزیه بازرجان است که برای ثبت درفهرست آثارمعنوی کشور به همایش ثبت آثار ارسال شده است.



وی در ادامه افزود: شش تکیه تاریخی به نام‌های زاغرم در شهرستان تفرش، آقا اباعبدالله (ع) در محلات، باغ شیخ در ساوه و تکیه شهرستان فرمهین، تکیه طاد در مرکز و بافت تاریخی روستای طاد شهرستان تفرش ، تکیه سر پل در محله سر پل روستای گرکان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و پرونده سه تکیه تاریخی دیگر نیز برای ثبت دراولویت قرارگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تکیه اباعبدالله(ع) محلات در دوره قاجاریه و در محله پایین این شهرستان بنا شده و در سال 87 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت شده است.



