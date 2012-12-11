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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

رستمی:

دوره های آموزشی مدیریت انرژی در استان سمنان برگزار می شود

دوره های آموزشی مدیریت انرژی در استان سمنان برگزار می شود

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه در مصرف انرژی باید به شاخص های جهانی نزدیک شویم، گفت: این اداره کل در این راستا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت انرژی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رستمی صبح سه شنبه در جلسه استفاده بهینه از انرژی در این اداره کل گفت: اداره کل استاندارد استان سمنان برای آشنا کردن کارشناسان در دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت انرژی، بررسی وضعیت مصرف انرژی در واحدهای مختلف اداری و آزمایشگاهی این اداره کل، شناسایی راهکارها و پتانسیل های بالقوه برای کاهش شدت مصرف انرژی در برنامه دارد.

مهمترین هدف مدیریت انرژی، افزایش راندمان مصرف است

وی تصریح کرد: مدیریت جامع انرژی عبارت از راهبری الگویی منسجم و سیستماتیک برای اجرایی نمودن طرح های صرفه جویی انرژی بر اساس پتانسیل های شناسایی شده به منظور افزایش راندمان مصرف حامل های انرژی و استفاده بهینه از انرژی، افزایش بهره وری تولید، کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی، کاهش هزینه های مصرف انرژی و تولید محصول ابزارهای لازم جهت کاربری است.

مدیریت انرژی الگویی برای اجرای طرح های صرفه جویی

رستمی با بیان اینکه  طرح مدیریت جامع انرژی، راهبرد و الگویی منسجم برای اجرایی شدن طرح های صرفه جویی انرژی بر اساس توانمندی ها شناسایی شده است افزود: اجرای این طرح در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر و لازم است.

مدیرکل استاندارد استان سمنان با بیان اینکه راهکارهای اصولی برای بالفعل شدن توانمندی ها در این اداره کل شناسایی شده است، افزود: در این مسیر اهداف شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به جد پیگیری می کنیم.

انرژی مهمترین عامل اصلی تولید در جهان‌

وی در خاتمه با بیان اینکه امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان‌ به شمار می‌رود افزود: لذا تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای‌ آینده و تدوین برنامه‌های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه‌ انرژی‌ بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 1763435

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