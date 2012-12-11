تاکسی هوایی با کرایه 3میلیون تومانی/ مسافران این تاکسی چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته بود که در آیین تشریفاتی نخستین پرواز تاکسی هوایی انجام شد و این تاکسی در اولین پرواز خود مسئولان استانی آذربایجان شرقی را از تبریز به جلفا رساند که البته به نظر می رسد با هزینه های هنگفتی که برای این تاکسی در نظر گرفته شده مسئولان و سرمایه گذاران تنها مسافران این تاکسی نو ظهور باشند.

گرچه مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی این وسیله نقلیه تازه به دوران رسیده را قابل استفاده برای عموم مردم دانست اما با کرایه سه میلیون تومانی این ادعا غیر ممکن به نظر می آید.

مدیرکل فرودگاههای استان در مراسم افتتاح تاکسی هوایی تبریز گفت: با راه‌اندازی تاکسی هوایی برای نخستین بار در شمال‌غرب کشور امکان تردد هوایی برای عموم مردم در مسیرهای مختلف فراهم می‌شود.

علی رستمی در مورد مزایایی طرح تاکسی هوایی گفت: ایر تاکسی‌ها برای تسهیل سفرهای درون شهری و بین شهری در مسافت های کوتاه استفاده می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که تاکسی هوایی به دلیل با صرفه بودن و صرفه‌جویی در زمان و هزینه، مورد استقبال شرکت‌های هواپیمایی و مسافران قرار گیرد.

کرایه سه میلیون تومانی برای هر ساعت پرواز

ایر هوایی در ابتدا با عنوان وسیله نقیله برای عموم مردم راه اندازی شد اما این وسیله به خاطر قیمت بسیار بالای آن کارساز برای حمل و نقل مردم عادی نخواهد بود و تنها به کار سرمایه داران و یا فیلمبرداری از پروژه های صنعتی استان خواهد آمد.



مدیر عامل شرکت سازندگی پایدار آذر مهر که تاکسی هوایی را در این منطقه فعال کرده است هزینه پرواز با ایر هوایی را سه میلیون تومان عنوان می کند که این وسیله حمل و نقل که این روزها در حال پرواز در آسمان شهرهای شمالغرب کشور است به دلیل قیمت بسیار بالای آن مورد استقبال مردم منطقه قرار نگرفته و شاید این مورد بهترین دلیل برای یگانه بودن این تاکسی در این منطقه است.

پرویز جهان دیده در خصوص میزان کرایه این تاکسی ها گفت: به ازای هر ساعت پرواز سه میلیون تومان از مسافران کرایه گرفته می شود که این قیمت با توجه به قیمت زیاد سوخت است.

البته مسئولان بنیانگذار این وسیله حمل و نقلی بالا بودن قیمت کرایه این وسیله را ناشی از بالارفتن قیمت سوخت در کشور و هزینه های نگهداری آن می دانند و همچنین از افزایش تعداد این تاکسی ها و کاهش قیمت آن در روزهای آتی خبر می دهند .

مدیر عامل شرکت سازندگی پایدار آذر مهر و نماینده شرکت هلیکوپتر ایران در منطقه شمالغرب کشوردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افتتاح تاکسی هوایی در منطقه شمالغرب حرکت بسیار خوبی است که برای اولین بار در کشور دیده می شود.

پرویز جهان دیده ادامه داد: در مناطق نفت خیز جنوب کشور نیز این وسیله هوایی مشغول به کار است که مردم عادی اجازه استفاده از آن را ندارند و تنها برای حمل و نقل سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

جهان دیده در خصوص میزان کرایه این تاکسی ها افزود: به ازای هر ساعت پرواز سه میلیون تومان از مسافران کرایه گرفته می شود که این قیمت با توجه به قیمت زیاد سوخت است.

نماینده شرکت هلیکوپتر ایران در منطقه شمالغرب کشور اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک هلیکوپتر برای این طرح در نظر گرفته شده است که در صورت استقبال بیشتر مردم استان و مخصوصا توریست هایی که به استان می آیند تعداد این آنها بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص مقصد های تاکسی هوایی در استان گفت: این تاکسی از فرودگاه تبریز پرواز می کند و تمام شهرهای شمالغرب کشور را از جمله ماکو ، ارومیه ، اردبیل ، کلیبر و دیگر مناطق مرزی تحت پوشش قرار می دهد.

جهان دیده افزود: فرودگاه تبریز در حال حاضر به طور کامل برای اجرای این طرح آماده بوده و تمام هماهنگی های لازم برای اجرای آن صورت گرفته است.

با اولین خبری که از افتتاح تاکسی هوایی در رسانه ها منتشر شد هیجان پرواز در رگ ها ریشه دوانید اما با این اوصاف به نظر می رسد رویای پرواز و تاکسی از جنس هوایی همچنان رویای دور از دسترسی است که در شرایط حاضر باید آنرا خرید.

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گزارش : فائزه زنجانی