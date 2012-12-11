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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

در محمودآباد/

اجلاس سراسری شورای عالی ثبت کشور گشایش یافت

اجلاس سراسری شورای عالی ثبت کشور گشایش یافت

محمودآباد - خبرگزاری مهر: اجلاسیه شورای عالی ثبت کشور، پیش از ظهر سه شنبه در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس سراسری شورای عالی ثبت کشور اظهار داشت: 200 اثر از 33 استان کشور به این اجلاسیه رسیده که اثرات برگزیده پس از داوری به ثبت سازمان کشوری خواهد رسید.

وی افزود: ثبت سنن، آیین ها و فرهنگ عاشورایی سراسر کشور از اهداف برگزاری این اجلاس سراسری است و مازندران با 20 اثر در این همایش حضور یافته است.

در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس شورای عالی ثبت کشور، علویان معاون میراث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران و روسای میراث فرهنگی سراسر کشور حضور دارند.



 

 

کد مطلب 1763444

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