52 روستا قلعه گنج از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند

حسن فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح آبرسانی به 52 روستا و شهر قلعه گنج این روستاها از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

وی با اشاره به بهره مندی 50 هزار نفر از مزایای این طرح افزود: تاکنون 120 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی استانی، سفر مقام‌معظم رهبری و ستاد راهبردی جنوب استان کرمان هزینه شده است.

این مسئول گفت: این پروژه از طرح های مهر ماندگار است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

فلاحی تصریح کرد: مجموعا 225 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای این امر در نظر گرفته شده است.