پروفسور مارتین جی شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد شرایط و ضوابط اخلاقی بحث و گفتگو و تبادل نظر در یک مناظره به خبرنگار مهر گفت: اینکه به راحتی بتوان اصولی برای تفکر متصور شد کار آسانی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: انسان و ذهن او پیچیده است. ذهن دارای ساختار پیچیده‌ای است که در مورد اینکه خیلی از فعالیتهای آن مربوط به آن است یا خارج آن بحث و گفتگو و اختلاف نظر وجود دارد.

مؤلف "فضیلت دروغگویی: درغگویی در سیاست" تأکید کرد: اصول تفکر می تواند جهانشمول باشد. هر کشوری دارای فرهنگی است که اصول و ارزشها در آن شکل می‌گیرند.

شارح معروف مکتب فرانکفورت در ادامه افزود: این اصول و ارزشها می توانند به یکدیگر نزدیک و شبیه شوند. هر چقدر گفتگو میان فرهنگها بیشتر باشد این نزدیکی می‌تواند بیشتر شود؛ ضمن اینکه تفاوتهای فرهنگی نیز سر جای خود باقی بماند.

مورخ معاصر در پایان تأکید کرد: آنچه به اصول مشترک درباره بحث و گفتگو شکل می‌دهد تعامل بیشتر میان آراء و افکار است. ممکن است در این رهگذر باورها و ارزشها زمینه‌مند باقی بمانند و برای فرهنگ خاصی دارای اعتبار و ارزش باشد.