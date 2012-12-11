رونمایی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی/ افتتاح نمایشگاه مجازی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو در نشست پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با بیان اینکه جهاد دانشگاهی 40 واحد فعال در عرصه پژوهشی و علمی دارد، افزود: با توجه به دستاوردهای شاخصی که از این واحدها عرضه شده است در هفته پژوهش اقدام به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کردیم.

رئیس ستاد نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی زمان برگزاری این نمایشگاه را 25 تا 30 آذرماه در بوستان گفتگو ذکر کرد و اظهار داشت: طرحهای منتخب در این نمایشگاه بر اساس شاخص‌هایی چون برابری کردن طرحها با نمونه خارجی، رفع نیازهای کشور و مبتنی بر توانمندیهای داخل مورد ارزیابی قرار گرفتند.



وی با اشاره به برنامه‌های جهاد دانشگاهی در روزهای برگزاری نمایشگاه، خاطر نشان کرد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه، 31 کارگاه تخصصی در زمینه‌هایی چون تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی، مدیریت منابع علمی با نرم افزار EndNot ، دفاع سایبری، انرژیهای نو، آشنایی با آنتی‌بادی‌های درمانی و درمان سرطان، نانو فناوری و شیوه‌های عملی کشت و پرورش گیاهان دارویی برگزار خواهد شد.



ایمانی "کاربردهای سازه های فضاکار" را از دیگر موضوعات این کارگاه‌های تخصصی دانست و یادآور شد: سازه‌های فضا کار سازه‌های قوسی هستند که در محل‌هایی چون استادیوم‌ها کاربرد دارند و واحد جهاد دانشگاهی کرمان دستاوردهای مناسبی در زمینه این نوع سازه ها دارد که این دستاوردها در این کارگاه آموزشی ارائه می‌شود.



افتتاح سایت مجازی دستاوردهای جهاد



رئیس ستاد نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی از رونمایی سایت نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی جهاد دانشگاهی خبر داد و اضافه کرد: این سایت، نمایشگاه مجازی از دستاوردهای پژوهشی و علمی جهاد دانشگاهی است.



به گفته وی این نمایشگاه مجازی در روزهای برگزاری نمایشگاه رونمایی و افتتاح خواهد شد.



نامگذاریهای جهاد از روزهای هفته پژوهش



ایمانی با بیان اینکه هر روز از هفته پژوهشی با عنوانی نامگذاری شده است، اظهار داشت: روزهای هفته پژوهش که از 25 تا 30 آذرماه برگزار می‌شود با عناوینی نامگذاری شده است که به شرحز ذیل است:

25 آذر، روز جهاد دانشگاهی و فرهنگ و آموزش

26آذر، روز جهاد دانشگاهی و انرژی

27 آذر، روز جهاد دانشگاهی، صنعت، معدن وکشاورزی

28 آذر، روز جهاد دانشگاهی و حوزه سلامت

29 آذر، روز جهاد دانشگاهی، دفاع ملی و سایبری



وی افزود: متناسب با نامگذاری روزهای هفته پژوهش در هر روز دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی رونمایی خواهد داشت.



توانمندیهای جهاد دانشگاهی



رئیس ستاد نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی با اشاره به بخشی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر فر ستنده‌های پرقدرت رادیویی به صورت انحصاری در جهاد دانشگاهی تولید می‌شود.