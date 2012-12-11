افزایش تعداد مددجویان خودکفا شده در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله عسگراولادی در مراسم خودکفایی مددجویان کمیته امداد که روز سه شنبه برگزار شد ، افزود: در حال حاضر 100هزار نفر از خانواده های تحت پوشش این نهاد به خودکفایی رسیده اند که این رقم در سال آینده به 250 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: مسئولان کمیته امداد باید در راستای توسعه خود اشتغالی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش، در کنار توسعه فعالیت های آموزشی در نقاط مختلف کشور؛ هدایت، نظارت و ایجاد زمینه فروش تولیدات را نیز مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فاصله طبقاتی در دولت های نهم و دهم کاهش چشمگیری داشته است، افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی دولت های نهم و دهم سبب شده تا فاصله طبقاتی در کشور بیش از پیش کاهش یابد بطوریکه با دولت های قبل قابل مقایسه نیست.

وی همچنین به نقش سفرهای استانی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: سفرهای استانی دولت به دورترین نقاط کشور هم اکنون به یک سنت تبدیل شده که امیدواریم از دستاوردهای این سفرها در دولت های بعد نیز استفاده شود و این سفرها هچنان ادامه داشته باشد و به کمال برسد.