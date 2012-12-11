  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

افزایش تعداد مددجویان خودکفا شده در سال آینده

افزایش تعداد مددجویان خودکفا شده در سال آینده

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) از افزایش تعداد مددجویانی که با استفاده از طرحهای خود اشتغالی خود کفا می شوند در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله عسگراولادی در مراسم خودکفایی مددجویان کمیته امداد که روز سه شنبه برگزار شد ، افزود: در حال حاضر 100هزار نفر از خانواده های تحت پوشش این نهاد به خودکفایی رسیده اند که این رقم در سال آینده به 250 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: مسئولان کمیته امداد باید در راستای توسعه خود اشتغالی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش، در کنار توسعه فعالیت های آموزشی در نقاط مختلف کشور؛ هدایت، نظارت و ایجاد زمینه فروش تولیدات را نیز مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فاصله طبقاتی در دولت های نهم و دهم کاهش چشمگیری داشته است، افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی دولت های نهم و دهم سبب شده تا فاصله طبقاتی در کشور بیش از پیش کاهش یابد بطوریکه با دولت های قبل قابل مقایسه نیست.

وی همچنین به نقش سفرهای استانی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: سفرهای استانی دولت به دورترین نقاط کشور هم اکنون به یک سنت تبدیل شده که امیدواریم از دستاوردهای این سفرها در دولت های بعد نیز استفاده شود و این سفرها هچنان ادامه داشته باشد و به کمال برسد.
کد مطلب 1763457

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