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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

گودرزی راد:

پروژه های مهرماندگار تاثیر بسزایی در خدمترسانی به مردم دارند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد پروژه های مهرماندگار استان مرکزی گفت: پروژه های مهر ماندگار تاثیر بسزایی در خدمت رسانی به مردم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گودرزی راد پیش از ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه کمیته اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار افزود: با اجرا و بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار روند خدمت رسانی به مردم تسریع می یابد.

وی سهم استان مرکزی از تعداد پروژه های مهر ماندگار را 26 پروژه عنوان کرد و گفت: این پروژه ها در بخش های مختلف، صنعتی، خدماتی، راه و ترابری، مسکن، فرهنگ و هنر، ورزشی و ... قرار دارند.

رئیس کمیته اطلاعرسانی پروژه های مهرماندگار با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی پیرامون اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای پروژه های مهر ماندگار تاکید کرد و گفت: باید با اطلاع رسانی جامع و کامل از مشخصات پروژه های مهر ماندگار مردم را در جریان خدمات ارزنده دولت قرار دهیم.

گودرزی ادامه داد: نامگذاری پروژه های مهر ماندگار هر یک از دستگاه های اجرایی باید با نام شهدای مطرح آن دستگاه صورت می گیرد و مدیران روابط عمومی باید در اسرع وقت نسبت به تعیین نام پروژه ها اقدام کنند.

گفتنی است در این جلسه آخرین گزارشات روند اجرای پروژه های مهر ماندگار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت گاز، اداره کل راه و شهرسازی، آب و فاضلاب شهری استان و بنیاد شهید ارائه و در خصوص مشکلات و موانع موجود بحث و بررسی شد.

کد مطلب 1763460

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