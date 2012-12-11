جزئیات آزمون بورس خارج وزارت بهداشت اعلام شد/ آغاز ثبت نام از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان از 22 آذرماه تا 13 دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ارسال مدارک ثبت نام به صورت اینترنتی اقدام کنند.

داوطلبان باید علاوه بر اسکن کردن مدارک ثبت نام مبلغ 225 هزار ریال وجه ثبت نام را از طریق کارت های شتاب به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

اطلاعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) اعزام به خارج و رشته های مورد پذیرش به همراه ضرایب دروس مربوطه اعلام شده است.

20 رشته جدید شامل اپتومتری، ارگونومی، ایمنوهماتولوژی، توکسین های میکروبی، جمعیت شناسی پزشکی و ژئومدیسین،‌ زیست فن آوری دریایی - دارویی، سلامت ورسانه،‌ شنوایی شناسی، شیمی دارویی، علوم سلولی کاربردی، فارماکولوژی کلینیکال، فن آوری تصویربرداری پزشکی، گفتار درمانی، مهندسی بافت دندانپزشکی، مهندسی توانبخشی، نوروبیوشیمی، مدیریت سلامت -ایمنی ومحیط زیست، تصویربرداری مولکولی، دوراپزشکی، سیستم بیولوژی در این دوره از آزمون برای اعزام به خارج درنظر گرفته شده است.