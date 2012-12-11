ادغام وزارت ارتباطات بعید است/ فضا، فضای ادغام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان به آبادی امروز سه شنبه در مراسم آغاز بکار نخستین لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای در کشور بزرگترین دستاورد شورای عالی فضای مجازی را پس از تشکیل برگزاری این مسابقات عنوان کرد و اظهار داشت: گسترش عدالت اجتماعی و رفع محدودیت ها در حوزه بازیهای رایانه ای از جمله اهداف برپایی این تورنمنت بین المللی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر اینکه تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه بازیهای رایانه ای از جمله معضلات این بخش است، اضافه کرد: ساماندهی این بخش و ایجاد یک مرجع واحد متولی برای بازیهای رایانه ای از جمله برنامه های شورای عالی فضای مجازی است.

اخوان با بیان اینکه در سیاست های پرداخت به فضای مجازی اولویت نخست با جوانان و نوجوانان است، خاطرنشان کرد: نخستین لیگ بازیهای رایانه ای تا سال آینده می تواند فضایی را برای طرفداران ایجاد کند که حتی قابل رقابت با لیگ های بازی فیزیکی باشد.

وی با بیان اینکه در این لیگ فضای دسترسی و امکانات در تمامی استانها به یک اندازه وجود خواهد داشت، گفت: به طور قطع نقایصی در حوزه فضای مجازی کشور وجود دارد که بر این اساس تشکیل شورای فضای مجازی از سوی رهبری دستور داده شد و از این پس در فواصل کوتاه زمانی شاهد خروجی های مثبتی برای رفع این نواقص خواهیم بود.

اخوان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موضع شورای عالی فضای مجازی در این زمینه گفت: بعید است ادغام وزارت ارتباطات با وزارت رفاه و شهرسازی صورت گیرد فضای فعلی را فضای ادغام نمی بینم.