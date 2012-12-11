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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

حسینی در گفتگو با مهر:

وضعیت چهار مجروح تصادف مینی بوس فرهنگیان وخیم است

وضعیت چهار مجروح تصادف مینی بوس فرهنگیان وخیم است

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: وضعیت چهار مجروح تصادف مینی بوس فرهنگیان در جاده لردگان وخیم است.

هدایت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اثر برخورد یک دستگاه کامیون با دو مینی بوس در محور بروجن لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری ۲۸ نفر مصدوم شدند و یک نفر در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان ولیعصر بروجن جان باختند.

وی گفت: این حادثه حدود ساعت هفت صبح روز سه شنبه در محور دوراهان به بیژگرد رخ داده است.

حسینی ادامه داد: تعداد شش دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری و یک دستگاه آمبولانس شرکت گاز و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر کار امداد رسانی مصدومین را به انجام رساندند.

وی ادامه داد: وضعیت چهار نفراز مصدومین وخیم اعلام شده که جهت انجام خدمات تخصصی به بیمارستان آیت الله گکاشانی شهرکرد اعزام و بستری شده اند.

کد مطلب 1763467

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