وضعیت چهار مجروح تصادف مینی بوس فرهنگیان وخیم است

هدایت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اثر برخورد یک دستگاه کامیون با دو مینی بوس در محور بروجن لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری ۲۸ نفر مصدوم شدند و یک نفر در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان ولیعصر بروجن جان باختند.

وی گفت: این حادثه حدود ساعت هفت صبح روز سه شنبه در محور دوراهان به بیژگرد رخ داده است.

حسینی ادامه داد: تعداد شش دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری و یک دستگاه آمبولانس شرکت گاز و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر کار امداد رسانی مصدومین را به انجام رساندند.



وی ادامه داد: وضعیت چهار نفراز مصدومین وخیم اعلام شده که جهت انجام خدمات تخصصی به بیمارستان آیت الله گکاشانی شهرکرد اعزام و بستری شده اند.