رسول جزینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت محمد بنا ضمن بیان این مطلب افزود: محمد بنا پس از نشستی که با رسول خادم داشت و قبول کرد به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی به عرصه ملی بازگردد، به تمامی اهالی فدراسیون گفت حضورش مشروط است. وی تصمیم نهایی خود را به نحوه برگزاری سه اردو مقدماتی برای فرنگی کاران موکول کرد و با متولیان امر شرط گذاشت که اگر وضعیت مطلوب باشد، می‌توان به حضور دائم او امیدوار بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون چنین شرایطی مهیا نیست و وضعیت نیز هر روز بدتر از روز قبل می‌شود. زمانی که محمد بنا به تیم ملی بازگشت، سرپرست فدراسیون به او وعده داد همه چیز را مهیا کند اما حالا شاهد آن هستیم که حتی جوایز فرنگی کاران رقابتهای عمومی نیز نصفه و نیمه پرداخت شده، چه رسد به برنامه‌های پر هزینه آتی!

مربی المپیکی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ادامه داد: به هیچ عنوان قصد بر هم زدن فضای موجود را ندارم، بلکه این مسایل همان حقایقی است که هم اکنون در کشتی فرنگی ما در جریان است. محمد بنا بر خلاف برخی از مربیان منتقدش برای تبلیغات و منافع شخصی به کشتی فرنگی بازنگشت، بلکه همواره به دنبال پیشرفت کشتی ایران و درخشش در میادین بین المللی بوده و هست.

جزینی در خاتمه یادآور شد: محمد بنا بیش از اینکه رویا پرداز باشد، واقع بین است و با توجه به طرز فکر او اگر با این امکانات به دنبال کسب موفقیت و درخشش در رقابتهای جهانی و المپیک هستیم، انگار با دست خالی به میدان جنگ رفته‌ایم!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بروز مشکلات مالی جدید برای فرنگی کاران یکی از نزدیکان محمد بنا اعلام کرده احتمال قطع همکاری او با فدراسیون کشتی به محض بازگشت به ایران زیاد است. این در حالی است که دبیر فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر از این موضوع ابراز بی‍‌اطلاعی کرده بود.