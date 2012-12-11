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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

میراب باشی خبر داد:

رشد 42 میلیاردی پرداخت تسهیلات به تعاونی های استان یزد

رشد 42 میلیاردی پرداخت تسهیلات به تعاونی های استان یزد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس شعب بانک توسعه تعاون استان یزد از رشد 24 میلیارد ریالی تسهیلات پرداخت شده به تعاونی های استان یزد خبر داد.

سید مهدی میراب باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بیش از 124 میلیارد ریال تسهیلات از طریق شعب این بانک در استان به شرکتهای تعاونی در بخش تعاون پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: این میزان تسهیلات اعطایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 میلیارد ریال افزایش داشته است.

میراب باشی همچنین از پرداخت بیش از 45 میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌ های اشتغا‌لزای تعاونی ‌ها در سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به رشد 64 درصدی پرداخت تسهیلات این بانک به شبکه تعاونی‌ها، پیش‌ بینی کرد: امسال نیز اعطای تسهیلات بانکی به اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ها از رشد چشمگیری برخوردار باشد.

کد مطلب 1763469

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