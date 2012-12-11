مسابقات تکواندو نوجوانان فارس برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات کیوروگی (مبارزه ) نوجوانان استان فارس 130 شرکت کننده به همراه خانواده های خود حضور داشتند.

رئیس هیئت تکواندو استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح تکنیک بازیکنان تکواندو روز به روز رو به افزایش است که این موضوع نشان دهنده بالا رفتن سطح علمی مربیان استان و تاثیر گذار بودن برنامه ها و کارگاه های آموزشی مدون برگزار شده است.

در پایان مسابقات کیوروگی (مبارزه ) نوجواناننفرات برتر اینرقابت ها به شرح زیر معرفی شدند:

قرمز و مشکی: وزن اول : سید علی جعفری از باشگاه جعفری ، علیرضا زارعی از باشگاه شیروانی ، محمد علی ایزدی از باشگاه تزنان ، رضا صادقی از باشگاه طاهری

وزن دوم: علی اصغر عرب پور از باشگاه عرب پور ، محسن جعفری از باشگاه لپویی، علیرضا میر غفاری از باشگاه نصر ، مهدی رحیمی از باشگاه تزنان

وزن سوم : نوید جوانمردی از باشگاه سپاه فجر ، رضا فرزانه از سپاه فجر ، علیرضا مرادی از باشگاه پاسارگاد ، محمد اسکندری از باشگاه ارسنجان

وزن چهارم : کریم حسنی از باشگاه پاسارگاد ، فرید جهانپور از باشگاه خنج ، یاسین مرادی از باشگاه جویم ، کنعان دریابر از باشگاه خنج

وزن پنجم : محمد رضا توانا از با شگاه طاهری ، محمد رضا آزادیان از باشگاه فسا ، حسن بنیانی از باشگاه عطاریان ، محمد بزرگی از باشگاه خنج

وزن ششم : سید شهاب الدین حسینی از باشگاه پاسارگاد ، سعید عبدی پور از باشگاه طاهری ، علی حسینی نژاد از باشگاه سپاه فجر ، احمد رضا محمد زاده از باشگاه رفیق

وزن هفتم : حسین قلی کوهی از باشگاه رفیق ، محمد رضا اکبری از باشگاه شیروانی ، اسمائیل یوسفی از باشگاه برق مرودشت

وزن هشتم : علی فرزانه از باشگاه نصر ، داریوش زارع از باشگاه شیروانی

وزن نهم : علی محمدی از باشگاه طاهری ، مهدی سی سختی از باشگاه کازرون

وزن دهم : آرش مختاری از باشگاه برق مرودشت ، نریمان محمدی از باشگاه صدرا

سبز و آبی : مرتضی هزاره از باشگاه مهذبیه ، محمد امیدواری از باشگاه عمادی ، مجید میری از باشگاه طاهری ، رضا روستایی از باشگاه رفیق

وزن دوم : حمید رضا فرهادی از باشگاه برق مرودشت ، حمید رضا داریونی از باشگاه برق مرودشت ، حسین خرمی از باشگاه سربازان اسلام ، رضا زارعی از باشگاه مقبلی

وزن سوم : حمید رضا قائدی از باشگاه برق مرودشت ، محمد رضایی از عقاب رستم ، محسن زارعی از باشگاه رفیق ، مهدی هزاره از باشگاه مهذبیه

وزن چهارم : گل اقا امیری از باشگاه خنج ، آرمین خدامرادی از باشگاه خنج ، علی صفری از باشگاه صدرا ، امین خان پور از باشگاه مهذبیه

وزن پنجم : ذبیح ا... حسینی از باشگاه امید مهرگان ، احمد رضا دهقانی ، علی صیادی از باشگاه فسا ، امید ییلاقی از باشگاه خنج

وزن ششم : مهدی رجائی از باشگاه زین الدینی ، امید بهارلویی از باشگاه خنج ، مسعود مهرابی نژاد از باشگاه کازرون ، احسان حق جو از باشگاه برق مرودشت

وزن هفتم : فواد تاجیک از باشگاه پاسارگاد ، جهان فولاد تاجیک از باشگاه پاسارگاد ، محمد جواد بهمه از باشگاه برق مرودشت ، حسین حسن شاهی از باشگاه پاسارگاد

وزن هشتم : عباس خالقی از باشگاه برق مرودشت ، بابک ریحانه از باشگاه عمادی ، محمد گودندی از باشگاه رستم

وزن نهم : حسین باصری از باشگاه عرب پور ، افشین قنبری خواه از امید مهرگان ، علی جعفری از باشگاه لپویی ، محمد علوی پور از باشگاه مقبلی

وزن دهم : میثم هوشیار از باشگاه مهذبیه ، محمد رضا رحیمی از باشگاه مقبلی ، حسین رضایی از باشگاه برق مرودشت ، محمد کشاورز از باشگاه امید مهرگان