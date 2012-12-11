به گزارش خبرگزاری مهر، محسن درخشان با بیان این مطلب اظهار داشت: انتظار ما این است که یک ماه پس از تامین بودجه، طرح در سطح کشور اجرایی شود.

وی افزود: بر اساس مصوبات تبصره 13 قانون بودجه کشور قرار بود از حدود شش سال پیش بازرسی فنی خودروهای گازسوز در کشور اجرایی شود.



کارشناس گروه خودرو واحد نظارت بر اجرای استاندارد با بیان اینکه در آن زمان سازمان ملی استاندارد اقدام به تدوین استانداردهای مورد نیاز کرد، ابراز داشت: وظیفه اجرایی این طرح به عهده وزارت کشور بود و اولویت اول بازرسی ها به اتوبوس های شهری داده شد و پروژه آغاز گردید و در بحث خودروهای سواری اقداماتی برای شروع کار بازرسی انجام شده است.



وی اضافه کرد: هم اکنون موانع موجود بر سر راه اجرای پروژه برداشته شده و وزارت کشور به همراه سازمان ملی استاندارد و با همکاری شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده این طرح را به مرحله اجرا در خواهد آورد.



درخشان در خصوص چگونگی اجرای این پروژه توضیح داد: با اجرای این طرح سیستم پرفشار سوخت رسانی خودروها مانند مخزن، شیر، لوله های رابط و ... باید هر سه سال یکبار بررسی شود و بخش های کم فشار آن مانند کیت گازسوز موتور نیز باید سالی یکبار بازرسی گردند.



وی ادامه داد: به دلیل وقفه ایجاد شده در این طرح هم اکنون در کشور خودروهایی وجود دارد که دو دوره از بازرسی آنها گذشته و این امر بر لزوم اجرای هر چه سریع تر بازرسی ادواری خودروها تاکید دارد.



این مقام مسئول در خصوص بازرسی ادواری جایگاه های مخازن سوخت سی.ان.جی توضیح داد: تا کنون بازرسی جایگاه ها با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بود اما بر اساس مصوبات، سازمان ملی استاندارد باید روند اجرایی آن را بر عهده بگیرد. به همین منظور تکمیل استانداردهای لازم در دست اقدام است.