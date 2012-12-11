برترین دو و میدانی کاران قم شناخته شدند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از اینکه رقابت ها ابتدا در مقطع تحصیلی متوسطه برگزار شد و طی آن برترین های خود را در حالی شناخت که دو و میدانی کاران مدعی در پنج رشته برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند، برترین های مقطع تحصلی راهنمایی نیز چهره نفرات برتر خود را در پایان جدال مدعیان در پنج رشته شناخت.



وی اضافه کرد: در این دوره از رقابت‌هاهمانند مسابقات دوره‌های قبل استعدادهای آینده داری برای درخشش در دو و میدانی کشور شناسایی کردیم تا انشاءالله در مسابقات نونهالان، نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور از وجود آنها بهره ببریم.



دبیر هیئت دو و میدانی قم در ادامه همچنین با بیان اینکه با برنامه ریزی مناسب برای آنها قصد داریم بهترین ها را به پیکارهای المپیاد دانش آموزان و مسابقات قهرمانی کشور نیز بفرستیم، اضافه کرد: یکی از بهترین دوره‌های برگزاری رقابت‌های قهرمانی مدارس استان قم را تجربه کردیم زیرا پیکار مدعیان واقعا از سطح بالایی برخوردار بود.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم یاد آور شد: در حالی که رقابت های قهرمانی مقطع تحصیلی ابتدایی برگزار شد و رقابت های متوسطه نیز به انجام می رسد، رقابت های دو و میدانی دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی در رشته های مختلف با همکاری نزدیک مدیریت مجموعه یادگار امام قم و کمیته های مختلف هیئت دو و میدانی و انجمن دو و میدانی آموزشگاه های قم برگزار کردیم.



وی اضافه کرد: مسابقات این دوره در رشته های 100 متر، 400 متر، 1500 متر، پرتاب وزنه، پرش طول به انجام رسید و در نهایت برترین‌ها در حضور مسئولان هیئت دو و میدانی و انجمن دو و میدانی آموزشگاه‌های استان قم تجلیل شدند.



برترین های دو و میدانی دانش آموزان مقطع راهنمایی قم:

رشته 100 متر: نفر اول: حسین حیدری، نفر دوم: محمد خیری، نفر سوم: علیرضا رنجبر

رشته 400 متر: نفر اول: محمد خیری، نفر دوم: علیرضا خدری، نفر سوم: اکبر دقیقیان

رشته 1500 متر: نفر اول: مهدی جعفری، نفر دوم: رضا محمدی، نفر سوم: علی قربانی گنجه

رشته پرش طول: نفر اول: علیرضا رنجبر، نفر دوم: محمد بابایی، نفر سوم: علی باسره

رشته پرتاب وزنه: نفر اول: حامد کاظمی، نفر دوم: حمید رضا دهشیری، نفر سوم: سیدمحمدمهدی اعتمادی

