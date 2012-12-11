تأمین 3 هزار میلیاردتومان بودجه دانشگاه آزاد از محل شهریه دانشجویان

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: منابع مالی و رقم بودجه دانشگاه آزاد به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان برای سال تحصیلی جاری تصویب شد.

وی در این باره اضافه کرد: بالای 90 درصد منابع مالی تصویب شده برای این بودجه از شهریه دانشجویان تامین می شود و بخش دیگر هم باید از طریق صرفه جویی تامین شود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، هر دانشگاهی طی سال چندین بار برای رقم بودجه خود اصلاحیه می زند و این روند در دانشگاهها طبیعی است.

وی اظهار داشت: در دانشگاه آزاد در سال جاری یعنی از اول فروردین ماه تا کنون 3 هزار میلیارد تومان دریافت شده است.

دانشجو ادامه داد: حتی ممکن است دانشگاه آزاد بار دیگر برای بودجه 3 هزار میلیارد تومانی خود اصلاحیه مجددی داشته باشد، با توجه به شرایط از جمله گرانیها، اولویتها و غیره محل هزینه ها ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از این بودجه مربوط به حقوق و مزایای استادان، هزینه های عمرانی، پروژه های در دست ساخت، تجهیز آزمایشگاهها، مقالات و مجلات علمی، دسترسی به منابع علمی، لوازم التحریر، اردوها، تسهیلات کمک آموزشی و سایر موارد صرف شده یا می شود.