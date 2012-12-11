استفاده 700 هزار ایرانی از بازیهای آنلاین رایانه ای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رضوانی امروز سه شنبه در مراسم آغاز بکار نخستین لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای در کشور با بیان اینکه این مسابقات از سوی مرکز رسانه های دیجیتال و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق شبکه ملی فرهنگ آغاز بکار کرده است، گفت: هم اکنون دو استان اصفهان و تهران به این شبکه متصل شده اند و تا یک ماه آیند امکان اتصال تمامی استانها به لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای ممکن می شود.

وی با بیان اینکه از زمان فراخوان آغاز بکار این بازیها تاکنون 300 گیم نت و بازی سرا متقاضی دریافت نمایندگی برای تجهیز زیرساخت این بازیهای آنلاین شده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون نیز بالغ بر 14 هزار نفر برای حضور در لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای ثبت نام کرده اند که امیدواریم این تعداد تا پایان سال به 100 هزار نفر افزایش یابد.