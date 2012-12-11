  1. سیاست
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

در صحن علنی مجلس؛

سوال های ملی چند نماینده از حسینی اعلام وصول شد

سوال های ملی چند نماینده از حسینی اعلام وصول شد

سوال چند نماینده از وزیر فرهنگ و ارشاد درخصوص موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از سوی هیات رئیسه قرائت و اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس طرح سوال چند نماینده از وزیر ارشاد را اعلام وصول کرد.

وی ابتدا انصراف الیاس نادران در خصوص طرح سوال از وزیر فرهنگ درباره علت صدور مجوز ساخت فیلم لاله با هزینه سنگین را اعلام کرد.

منادی همچنین  سوال ملی علی مطهری نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص علت سهل انگاری در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین واصطلاحات بیگانه را اعلام وصول کرد.

این عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی جواد هروی نماینده قائنات از وزیر فرهنگ در خصوص راهکارهای و برنامه های هدفمند این وزارتخانه در قبال نابسامانی های کشور را نیز اعلام وصول کرد.

طرح دیگری که در جلسه علنی امروز از سوی منادی اعلام وصول شد سوال ملی موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان مجدد از وزیر ارشاد درخصوص علت عدم برنامه ریزی برای تهیه و ارائه آثار شاخص فرهنگی بخصوص در زمینه سینما بود که قرائت و اعلام وصول شد.

کد مطلب 1763485

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