  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

دومین مدیر هم از آبادان رفتنی شد/ صالحی از مدیرعاملی باشگاه نفت استعفا کرد

دومین مدیر هم از آبادان رفتنی شد/ صالحی از مدیرعاملی باشگاه نفت استعفا کرد

خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان از سمت خود استعفا کرد تا دومین مدیر مستعفی این باشگاه در طول این فصل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل صالحی که اوایل فصل به عنوان مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان جایگزین علی حکمت شد، در تصمیمی غیر منتظره از سمت خود استعفا کرد تا وضعیت این باشگاه در فصل نقل و انتقالات دچار ابهام شود.

جوکار مدیر رسانه‌ای باشگاه صنعت نفت در این مورد به خبرنگار مهر گفت: صالحی هنوز به صورت رسمی استعفا نداده است. او به خاطر جذب بازیکن چند روز در منزل بود و تلفنی این مسئله را پیگیری می‌کرد.

وی در خصوص انتخاب مسعود رضائیان به عنوان جانشین صالحی هم تاکید کرد: صالحی هنوز استعفا نداده و باید آنرا در هیات مدیره مطرح کند. از نظر ما صالحی هنوز مدیرعامل است و به همین خاطر هیچ صحبتی درباره جانشین ایشان نشده است.

این در حالی است که اعضای جدید هیات مدیره باشگاه صنعت نفت پنجشنبه هفته گذشته معرفی شده بودند و خلیل صالحی هم در حکم جدید، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه انتخاب شده بود.

کد مطلب 1763490

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