به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار صبح روز سه شنبه در بازدید از روند ساخت تالار مرکزی اراک در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه های نیمه تمام با تلاش دولتمردان و همت مسئولان دولت نهم تحویل مردم می شود.

وی با تاکید بر اینکه ساخت طرح های فرهنگی و هنری به خصوص تالارهای مرکزی در دولت های نهم و دهم قابل مقایسه با گذشته نیست اظهارداشت: ساخت تالار مرکزی اراک یکی از تالارهای بی‌نظیر کشور محسوب می‌شود.



فداکار ادامه داد: این طرح از نیازهای مهم جامعه فرهنگ و هنر استان مرکزی است که با بهره برداری از آن بسیاری از نیازهای فرهنگی هنردوستان برطرف می شود.



معاون اداری و مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین اعتبارات مورد نیاز وجود ندارد ادامه داد: تالار مرکزی اراک در زمینی به مساحت 14 هزار و 40 متر و با سه هزار و 709 متر مربع زیر بنا در سه طبقه احداث می‌شود که اعتبارات مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات طرح‌های مهر ماندگار تامین شده است.



گفتنی است تالار مرکزی شهر اراک با طراحی دو سالن نمایش، موسیقی و سخنرانی به گنجایش 700 و 500 نفرو پیش بینی رستوران سرپوشیده، رستوران روبازو محل استراحت هنرمندان در حال ساخت است.