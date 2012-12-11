تل آویو القاعده را به اسد ترجیح می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل اورین سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که بحران سوریه تا حد زیادی به نفع این رژیم است و تل آویو عناصر القاعده را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترجیح می دهد.



مایکل اورین اظهار داشت : تل آویو، سلفی‌های تکفیری را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترجیح می‌دهد.



وی این سلفی های تکفیری را "جهادی‌ها" توصیف کرد و برتمایل رژیم صهیونیستی برای رفتن بشار اسد از قدرت تاکید کرد و گفت : این خواسته قدیمی اسرائیل است و چند بار درباره آن با دولت آمریکا بحث شده است.



به گزارش مهر به نقل از العالم، اورین اظهار داشت : ما از مدتهای طولانی در راستای رفتن رئیس جمهوری سوریه به منظور جلوگیری از اقدامات خصمانه تلاش کرده‌ایم و چندسال پیش به دولت آمریکا گفتیم که بشار اسد مسئولانه برخورد نمی ‌کند و فردی بسیار متهور است و باید برود، زیرا برای همه منطقه خطرناک است.



اورین گفت : اگر رفت؛ می خواهیم با این امر به عنوان یک تحول مثبت نگاه کنیم، زیرا او همپیمان ایران و حزب‌الله است... درک می ‌کنیم جهادی ها به سوریه آمده‌اند و این امر خوب نیست، اما بدتر از وضعیت کنونی نخواهد بود



خاطر نشان می شود چندی پیش برخی رسانه ها از اقدام رژیم صهیونیستی در اعزام گروهی از نظامیان و افسران کارکشته خود به سوریه برای کمک به گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات سوریه خبر داده بودند.