ارسال 60 مقاله به دبیرخانه همایش هنرهای ایرانی اسلامی/ارائه دستاوردهای پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طبسی، صبح سه شنبه در همایش ملی پژوهش درهنرهای ایرانی اسلامی اظهار کرد: ایده اصلی برگزاری این همایش رسیدن به جواب این سوال است که چرا پژوهش در زمینه هنرهای ایرانی اسلامی پا به پای سایر رشته ها پیشرفت نکرده است.

وی ادامه داد: همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی به دنبال جمع آوری چالش ها در عرصه پژوهش و ارائه دستاوردها، تجربیات و نتایج فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران است.

دبیر علمی همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی با اشاره به محورهای این همایش بیان کرد: این همایش در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی طی امروز و فردا با محورهایماهیت پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی، روش های علمی برای بررسی های کیفی پژوهش های هنری، آسیب شناسی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی و بومی سازی روش های پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی برگزار می شود. برگزار می شود.

گفتنی است، اختتامیه همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی 22 آذر ماه جاری با حضور دکتر ولایتی سدر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

طبسی تصریح کرد: در این همایش آثار و مقالات پژوهشی با موضوع هنرهای بکار رفته در حرم رضوی از برنامه های بخش ویژه و بررسی پایان نامه های دانشجویی با موضوع هنرهای بکار رفته در حرم حضرت رضا از برنامه های جنبی این همایش دو روزه است.

وی در خصوص اهداف این همایش نیز عنوان کرد: ارائه دستاوردها، تجربیات و نتایج فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران، معرفی هنرهای اسلامی بکار رفته در حرم رضوی و بررسی وضعیت فعلی فعالیت های پژوهشی در زمینه هنرهای ایرانی اسلامی از اهداف برگزاری این همایش دو روزه است.