کاهش 18 درصدی تلفات تصادفات در لرستان/ ایمن سازی جاده ها متوقف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح سه شنبه در مراسم آغاز طرح زمستانی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه این طرح از تاریخ 20 ام آذرماه آغاز و تا 25 ام اسفند ماه ادامه دارد، اظهار داشت: این طرح در جاده ها، محورهای مواصلاتی و به خصوص گردنه های خطرناک و نقاط حادثه خیز جاده های استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی بین دستگاه های ذی ربط در استان وجود دارد، گفت: دستگاههای مختلف راه و ترابری، اورژانس، ستاد حوادث غیرمترقبه، آتش نشانی و ... با همکاری و تعامل مطلوب با پلیس استان زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح را فراهم کرده اند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در مجموع بیش از دو هزار نفر نیروی پشتیبانی و خدماتی در قالب این طرح برای کمک رسانی به مردم فعالیت می کنند، افزود: این نیروها با شوق و اشتیاق برای کمک به مردم و خدمت رسانی به آنها در شرایط سخت سرما در جاده های استان تلاش می کنند.

سردار علیزاده یادآور شد: نیروهای حاضر در محورهای مواصلاتی استان در دو بخش ارائه خدمات جاده ای به مردم و برخورد با متخلفان رانندگی فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: برخورد با تخلفاتی مثل سبقت غیر مجاز، انحراف، عدم بستن کمربند ایمنی، همراه نداشتن وسایل زمستانی، نداشتن چراغ مه شکن، صحبت با تلفن همراه و... را در دستور کار نیروهای خود قرار داده ایم.

فرمانده انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نسبت به سال گذشته فعالیت نیروهای امدادی، خدماتی و پشتیبانی را در نقاط حادثه خیز جاده های استان بیشتر کرده ایم، اظهار داشت: همچنین مسائل و مشکلات مربوط به نقاط حادثه خیز و خطرناک جاده های استان در جلسات شورای تامین مطرح شده است.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه نسبت به سال گذشته تحولات خوبی را در بخش روشنایی جاده ها، چهار خطه شدن محورهای مواصلاتی و ... شاهد هستیم، افزود: همچنین در قالب طرح مهر ماندگار نیز چهارخطه شدن 170 کیلومتر از راههای استان در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته هنوز جای کار بیشتری در رابطه با ایمن سازی جاده های استان وجود دارد و فعالیت در این زمینه نباید متوقف شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه فعالیتهای انجام شده در بحث مهندسی جاده های توسط دستگاه های ذی ربط جای تقدیر دارد، یادآور شد: فعالیتهای انجام شده در این زمینه در بازه زمانی تعیین شده از پیشرفت کاری بالایی برخوردار بوده است.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه 35 درصد از تلفات جاده ای مربوط به واژگونی خودروها است، گفت: اعتماد کاذب برخی رانندگان به نوع رانندگی خود باعث شده است که در زمینه حوادث رانندگی از جمله واژگونی خودروها تلفات بالایی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان کشته ها و تلفات تصادفات جاده ای کاهش یافته است، افزود: در هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه میزان خسارت و تلفات تصادفات جاده ای 18 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: همچنین در رابطه با تصادفات جاده ای نیز نسبت به مدت مشابه شاهد کاهش 9 درصدی تصادفات بوده ایم.