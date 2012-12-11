دشمنان از کلمه "بیداری اسلامی" می ترسند/ آفرین بر حماس و جهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز سه شنبه در دیدار صدها تن از استادان، نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجلاس جهانی «اساتید دانشگاههای جهان اسلام و بیداری اسلامی» ضمن تبیین اهمیت عنوان «بیداری اسلامی»، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسلام و شریعت اسلامی و همچنین مردم در کشورهای انقلاب کرده و آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارائه کردند.

ایشان با اشاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت و نجات ملتها تأکید کردند: از این منظر، اجلاس «اساتید دانشگاههای جهان اسلام و بیداری اسلامی» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رهبر انقلاب اسلامی شرط اصلی نقش آفرینی اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت و نجات را اخلاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تلاش و نبود طمع دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسلامی و رسوخ این بیداری در امت اسلامی، حادثه بزرگی است که امروز دنیا با آن مواجه و در برخی کشورها نیز منجر به انقلاب و تغییر رژیم های فاسد شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای بیداری اسلامی را عمیق و گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت «بیداری اسلامی» افزودند: آنها تلاش بسیاری می کنند تا عنوان «بیداری اسلامی» برای حرکت عظیم کنونی در منطقه بکار نرود زیرا دشمنان از بروز اسلام حقیقی و واقعی به شدت وحشت دارند.

ایشان تأکید کردند: آنها از اسلامِ برده دلار، اسلامِ غرق در فساد و اشرافی گری و اسلامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران نیستند ولی از اسلام عمل و اقدام، اسلام توده مردم، اسلام توکل بر خدا و اسلام حُسن ظن به وعده الهی به لرزه می افتند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: ما معتقدیم حرکت عظیم کنونی یک بیداری حقیقی اسلامی و دارای امتداد است که به این آسانی ها هم منحرف نخواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت «اسلامی» نامیدن این بیداری افزودند: شعارهای اسلامی مردم در انقلابهای منطقه و نقش معتقدان به اسلام در شکل گیری اجتماعات گسترده و ساقط کردن رژیم های فاسد، همه مؤید این است که این حرکت، اسلامی است.

ایشان دلیل دیگر بر اسلامی بودن این حرکت را، رأی مردم به اسلام گراها در انتخابات این کشورها دانستند و تأکید کردند: امروز اگر در بیشتر مناطق دنیای اسلام، یک انتخابات آزاد و خوب برگزار شود و رهبران و سیاسیون اسلامی نیز در وسط میدان باشند، مردم به اسلام گراها رأی خواهند داد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه ، برخی نکات را درخصوص حرکتها و انقلابهای منطقه متذکر شدند.

آسیب شناسی این حرکتها و انقلابها بخصوص در مصر، تونس و لیبی اولین نکته ای بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند: در کنار آسیب شناسی باید هدفهای این انقلابها نیز تبیین شوند زیرا اگر هدفها مشخص نباشند، سردرگمی بوجود خواهد آمد.

ایشان ، «رهایی از شر سلطه جهانی» را یکی از هدفهای بیداری اسلامی برشمردند و تأکید کردند: این موضوع باید با صراحت اعلام شود زیرا هرگونه تصوری مبنی بر اینکه استکبار جهانی به سردمداری امریکا ممکن است با حرکتهای اسلامی کنار بیاید، خطا است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هرجا که اسلام و اسلام گراها باشند، امریکا با همه وجود تلاش خواهد کرد تا آنها را از بین ببرد و البته در ظاهر هم لبخند خواهد زد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه انقلابهای منطقه باید حد فاصل خود را با استکبار جهانی مشخص کنند، خاطرنشان کردند: ما نمی گوییم آنان به جنگ استکبار بروند اما اگر حد فاصل خود را نیز مشخص نکنند، فریب خواهند خورد.

ایشان با اشاره به استفاده استکبار جهانی از ابزار پول، سلاح و علم برای تسلط بر جهان افزودند: با وجود این ابزارها، یکی از مشکلات بزرگ کنونی دنیای غرب، نداشتن فکر و اندیشه نو برای ارائه به بشریت است در حالیکه دنیای اسلام، دارای ایده نو و نقشه راه است.

رهبر انقلاب اسلامی،‌اسلام را دارای نقشه راه و اندیشه های جدید دانستند و خاطرنشان کردند: این موضوع، نقطه قوت دنیای اسلام است که با ترسیم شدن هدفها بر پایه این اندیشه ها، دیگر، سلاح، پول و علم غرب، همچون گذشته تأثیرگذاری نخواهند داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از هدفهای مهم بیداری اسلامی را، محوریت اسلام و شریعت اسلامی برشمردند و افزودند: تلاش گسترده ای در جریان است تا اینگونه وانمود شود که شریعت اسلامی با پیشرفت، تحول و تمدن سازگاری ندارد در حالیکه اسلام جوابگوی همه نیازهای انسانها و برای همه قرنها و همه دورانهای پیشرفت بشریت است.

ایشان با اظهار تأسف فراوان از برخی جریانهای متحجر که با سخنان و اقدامات خود زمینه ساز شکل گیری تصور سازگار نبودن اسلام با پیشرفت می شوند، خاطرنشان کردند: آنچه که مهم است، تفکری است که جوابگویی اسلام به نیازهای بشریت را قبول داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، نظام سازی را یکی دیگر از اهداف بیداری اسلامی دانستند و با اشاره به برخی تجربه های تاریخی منطقه شمال آفریقا که به دلیل نبود نظام سازی با شکست مواجه شدند، افزودند: اگر در کشورهای انقلاب کرده،‌ نظام سازی نشود و مبنای مستحکمی بوجود نیاید، خطر آنها را تهدید خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی از مسائل مهم در انقلابهای منطقه را حفظ پشتیبانی های مردم برشمردند و تأکید کردند: قدرت حقیقی در دست مردم است، و هر جا که مردم همدل و یکصدا، پشتیبان رهبران و مسئولان خود باشند، امریکا و بزرگتر از امریکا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

ایشان با تأکید بر لزوم حفظ مردم در صحنه افزودند: روشنفکران، نویسندگان، شاعران و بویژه علمای دین نقش مهم و برجسته ای دارند و باید با تشریح اهداف انقلابها، و موانع و دشمنان آنها، مردم را آگاه و با بصیرت نگاه دارند.

رهبر انقلاب اسلامی تربیت علمی جوانان و پیشرفت علمی و فناوری، برای قدرتمند شدن را از جمله مسائل بسیار ضروری برای کشورهای اسلامی بویژه کشورهای انقلاب کرده دانستند و خاطرنشان کردند: این کار، امکان پذیر است و تجربه عملی و موفق آن، جمهوری اسلامی ایران است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در رده های بسیار پایین علمی قرار داشت اما اکنون به برکت اسلام و انقلاب در رتبه های علمی بالای دنیا قرار دارد و آمارهای مراکز علمی و معتبر بین المللی، این حرکت شتابان علمی را تأیید می کنند.

ایشان تأکید کردند: باید این تجربه موفق، در کشورهای اسلامی، ادامه پیدا کند و دنیای اسلام به مرحله ای برسد که در جایگاه مرجع علمی دنیا قرار گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: نظام اسلامی در ایران اثبات کرد که می توان براساس اسلام و شریعت اسلامی، به شتاب و جایگاه علمی بالا رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای،‌ وحدت را یکی از مسائل اساسی و مورد نیاز دنیای اسلام دانستند و افزودند: غرب و امریکا تلاش دارند تا تحت عناوین «شیعه و سنی»، «قومیتها» و «ملیتها» میان مسلمانان ایجاد اختلاف کنند، بنابراین همه ،باید هوشیار باشند، و مسائل را با این دید ، مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها موضعگیری کنند.

ایشان با تاکید بر اینکه با وجود تلاشها و توطئه های جبهه استکبار، دنیای اسلام در حال پیشروی است، خاطر نشان کردند: یکی از نشانه های این پیشروی، جنگ هشت روزه است که یک طرف آن فلسطینی های ساکن در یک منطقه بسیار کوچک جغرافیایی به نام غزه قرار داشتند و در طرف دیگر، دولت صهیونیستی مدعی قوی ترین ارتش جهان، که در هنگام آتش بس ، طرفی که شرط گذاشت، فلسطینی های غزه بودند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آیا ده سال پیش چنین اتفاقی، باور کردنی بود؟

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: آفرین بر فلسطینی ها، آفرین بر حماس و جهاد اسلامی و گردانهای مبارز فلسطینی در غزه که از خود اینگونه شجاعت نشان دادند.

ایشان افزودند: من به سهم خود از همه مبارزان فلسطینی بخاطر این فداکاری و تلاش و صبر تشکر می کنم.

رهبر انقلاب اسلامی جنگ هشت روزه غزه را یک درس مهم برای مردم فلسطین و همچنین همه مسلمانان دانستند و تأکید کردند: جنگ غزه نشان داد که اگر همه با هم متحد باشند و در سختی ها صبر کنند، وعده الهی مبنی بر فرج و آسانی، بعد از سختی، محقق خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای به موضوع بحرین نیز اشاره کردند و افزودند: متأسفانه در قضیه بحرین، شاهد سکوت دنیای اسلام هستیم که ناشی از نگاه غلط به این موضوع است.

ایشان خاطر نشان کردند: نگاه برخی به قضیه بحرین، از دریچه مسائل مذهبی است و بر همین اساس دفاع از ملتی که بر ضد یک حکومت فاسد قیام کرده، جایز شمرده می شود مگر آنکه همچون مردم بحرین،‌شیعه باشند!

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: نگاه صحیح، به قضایای منطقه، نگاه براساس طراحی دشمن و ابزارها و حیله های او است.

حضرت ایت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه موضع ایران در قضیه سوریه، از همین دیدگاه ناشی می شود، افزودند: جمهوری اسلامی ایران با ریخته شدن یک قطره خون از هر مسلمانی، مخالف است، اما مقصران وضعیت کنونی در سوریه، کسانی هستند که آن را به جنگ داخلی و تخریب و برادرکشی کشانده اند.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: همه خواسته های ملتها باید از روشهای متعارف و بدور از خشونت برآورده شوند.

در ابتدای این دیدار 7 نفر از اندیشمندان و اساتید کشورهای اسلامی به بیان دیدگاههای خود درخصوص تحولات کنونی منطقه و بیداری اسلامی و آسیبهای پیش روی آنها پرداختند.

آقایان:

- دکتر منیر شفیق - اندیشمند و نظریه پرداز از فلسطین

- دکتر مجدی حسین - مبارز انقلابی و رئیس حزب الشعب مصر

- دکتر راشد الراشد - پژوهشگر و فعال سیاسی از بحرین

- دکتر بابا اینویای - پژوهشگر و وزیر اسبق امور مذهبی سنگال

- دکتر علی فیاض - نماینده مجلس لبنان

- دکتر عمرالشاهد - استاد دانشگاه و فعال سیاسی از تونس

- و خانم دکتر عابد علی - رئیس بخش روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان

در سخنان خود به محورهای زیر اشاره کردند:

- جمهوری اسلامی ایران به رهبر امام خمینی (ره) آغازگر بیداری اسلامی در جهان بود.

- وحدت میان مسلمانان، تنها راه حل اصلی برای غلبه بر توطئه ها و مشکلات است.

- لزوم استفاده مناسب از موفقیت ها، پیروزیها و ظرفیت های سالهای اخیر دنیای اسلام و جبهه مقاومت

- نظام اسلامی در ایران الگوی اجتناب ناپذیر حرکتها و انقلابهای منطقه است

- مبنای حرکتها و انقلابهای منطقه،‌اسلام است.

- اهمیت توجه به جوانان در بیداری اسلامی، و روشنگری برای آنها

- لزوم اتخاذ مواضع شفاف و صریح در قبال استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، در کشورهای انقلاب کرده

- ضرورت توجه به حرکت و پیشرفت علمی در کشورهای اسلامی

- انتقاد از سکوت مجامع بین المللی و دنیای اسلام در قبال کشتار مردم بحرین

- و هوشیاری در قبال توطئه ایجاد بی ثباتی و آشوب در منطقه بوی‍ژه در کشورهای انقلاب کرده

همچنین در ابتدای این دیدار دکتر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن اشاره به سابقه تشکیل این مجمع و نشستهایی که تاکنون برگزار شده است تأکید کرد: در اجلاس جهانی «اساتید دانشگاههای جهان اسلام و بیداری اسلامی» با شعار «پیشرفت، عدالت و مردمسالاری دینی» و با حضور بیش از 500 تن از اساتید و پژوهشگران کشورهای اسلامی مهمترین مسائل جهان اسلام و تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ولایتی مواردی از جمله تغییر معادلات منطقه ای و تأثیر آن بر مسأله فلسطین، مشخصه های نظام های مردم سالاری دینی، ضرورت ها و اولویت های دولتهای نوپا در جهان اسلام، فرصت های جنبش بیداری اسلامی، ضرورت بهره گیری از تجربیات اندیشمندان جهان اسلام را از سرفصل های مهم این اجلاس بیان کرد.