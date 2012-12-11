انجام پیوند سلولهای بنیادین برای درمان سرطان چشم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس هدایتی رئیس بخش پیوند بیمارستان فوق تخصصی کودکان محک در رابطه با این عمل نادر گفت: این بیمار 4 ساله از روستایی در شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری به بیمارستان فارابی ارجاع داد شد.

وی گفت: این کودک که معصومه یلمی نام دارد با تومور چشمی و درگیری در سه نقطه مغز، مایه مغزی نخاعی و مغز استخوان کاندیدای پیوند سلولهای بنیادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: درمان اولیه ابتدا با تزریق داخل نخاعی و در 6 نوبت با مصرف داروی جدید انجام گرفت و بافت مغز دوباره ارزیابی شد.

هدایتی تصریح کرد: در تاریخ 20 آبان معصومه 4 ساله در بخش پیوند بستری شد و 2 آذر سلولهای بنیادی به روش محیطی به وی پیوند زده شد. قبل از پیوند 3 روز متوالی تمام سلولهای بنیادی خون‌ساز مغز استخوان از بین برده شد و سلولهای بنیادی جدید به آن پیوند زده شد و ‌امروز پس از گذشت 19 روز این کودک آماده ترخیص است.

رئیس بخش پیوند بیمارستان محک اعلام کرد: متأسفانه در کشور والدین بیماران مبتلا به سرطان چشم با تأخیر زیادی برای درمان اقدام می‌کنند در حالی که اگر در روزهای اول با دیدن علائم به پزشک مراجعه کنند می‌توان با راههای ساده مانند لیزر بیماری را درمان کرد.

هدایتی گفت: وجود لکه سفید در چشم، برق‌زدگی چشم به هنگام شب، انحراف چشم، ریزش اشک و خیره شدن از علائم تومورهای چشمی در کودکان است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه جدیدی که از مهر سال 90 در بخش پیوند سلولهای بنیادی آغاز شده سلول‌درمانی در کودکان فلج مغزی این برنامه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگده رویان آغاز شده است.

هدایتی افزود:‌ در این برنامه سلولهای بنیادی از کودکان جمع‌آوری شده و در رویان جداسازی می‌شود و در پایان در بیمارستان شهدای تجریش تزریق نخاعی خواهند شد البته نتایج این تحقیق در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود.

وی روش‌های پیوند را این گونه توصیف کرد: پیوند به روش اتولوگ از فرد بیمار به خودش تزریق می‌شود پیوند سنرژیک از دوقلوهای مشابه گرفته می‌شود و پیوند آلوژنیک از خون بند ناف و خانواده تامین می‌شود.

وی گفت سرطانهای چشمی در کودکان زیر دو سال قابل تشخیص است و در دختران و پسران آمار ابتلا برابر است از سال 86 تا امروز 221 کودک به دلیل تومور چشمی به بیمارستان محک مراجعه کرده‌اند که این افراد میانگین سنی 21 ماهه داشته و 126 مورد پسر و 95 نفر دختر بوده است. از این تعداد 201 مورد کودک به زندگی بازگشته و 20 کودک فوت کرده‌اند و

همچنین دو مورد تخلیه هر دو چشم را در کودکان داشته‌‌ایم.