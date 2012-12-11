  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

وزیر ارشاد خبر داد:

بومی سازی و ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای

بومی سازی و ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی بازیهای رایانه ای در کشور را هدف برپایی لیگ بین المللی آنلاین بازی‌های رایانه‎ای عنوان کرد و گفت: بومی سازی بازیهای رایانه ای و شناسایی نخبگان و ساماندهی برنامه های این بخش از جمله اهداف برگزاری لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را بازوی مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بخش عنوان کرد و از حمایت بانک ملی و سازمان فناوری اطلاعات و نیز وزارت ورزش و جوانان در اجرای این طرح خبر داد.

وزیر ارشاد ایران را از معدود کشورهایی عنوان کرد که بانی برگزاری چنین مسابقاتی هستند و گفت: 84 بازی آنلاین به صورت رایگان در جام دیجیتال در دسترس علاقه مندان است همچنین ضوابط و مقررات برای این بازیها تدوین شده و قرار است در سطح ملی و استانی 10 نفر برتر از تیم ها شناسایی و رتبه بندی شوند.
 
وی برگزاری این مسابقات را در جهت ارزش نهادن به حضور فعال بانوان ایرانی در عرصه دیجیتال عنوان کرد و گفت: تشکیل تخصصی ترین مرکز آموزش و گیم نت بانوان، ملی سازی بازیهای رایانه ای، اعزام تیم ملی به مسابقات بین المللی و ساماندهی گیم نت ها از جمله برنامه های در دست اقدام در این بخش است.
کد مطلب 1763510

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