به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را بازوی مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی این بخش عنوان کرد و از حمایت بانک ملی و سازمان فناوری اطلاعات و نیز وزارت ورزش و جوانان در اجرای این طرح خبر داد.

وزیر ارشاد ایران را از معدود کشورهایی عنوان کرد که بانی برگزاری چنین مسابقاتی هستند و گفت: 84 بازی آنلاین به صورت رایگان در جام دیجیتال در دسترس علاقه مندان است همچنین ضوابط و مقررات برای این بازیها تدوین شده و قرار است در سطح ملی و استانی 10 نفر برتر از تیم ها شناسایی و رتبه بندی شوند.

وی برگزاری این مسابقات را در جهت ارزش نهادن به حضور فعال بانوان ایرانی در عرصه دیجیتال عنوان کرد و گفت: تشکیل تخصصی ترین مرکز آموزش و گیم نت بانوان، ملی سازی بازیهای رایانه ای، اعزام تیم ملی به مسابقات بین المللی و ساماندهی گیم نت ها از جمله برنامه های در دست اقدام در این بخش است.