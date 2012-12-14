تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از سنگ آتشفشان

داود فتحعلی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راکتور طراحی شده برای تصفیه فاضلاب طراحی و ساخته شده است، افزود: این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که برگشت لجن ندارد و قادر است فاضلابهایی که بسیار آلوده هستند را با قدرت بالا تصفیه کند.



وی با بیان اینکه سیستم طراحی شده بی هوازی است، اظهار داشت: راه‌اندازی سیستم‌های بی هوازی زمان بر است ولی این سیستم به مدت 12 روز راه اندازی شد.



فتحعلی با تاکید بر اینکه در این راکتور برای تصفیه فاضلاب از مواد طبیعی استفاده شد، ادامه داد: در این دستگاه از نوعی سنگ طبیعی به نام سنگ "لاوا" که یک سنگ آتشفشانی است و در نزدیکی قزوین یافت می شود، استفاده شده است.



وی با بیان اینکه این سنگ جهت تصفیه در این راکتور استفاده شد، ادامه داد: با قرار دادن این سنگ آتشفشانی در داخل راکتور میکرو ارگانیزمهای بر روی آن می‌نشیند و عمل تصفیه را انجام می‌دهد.



این محقق با اشاره به عملکرد این راکتور، اضافه کرد: این راکتور قادر به حذف 3 پارامترفسفر، نیتروژن و COD (یکی از شاخصهای آلایندگی فاضلاب) است.



به گفته وی این سیستم قادر به حذف COD به میزان 93 درصد، نیتروژن 45 درصد و فسفر به میزان 77 درصد است.



فتحعلی این راکتور را قابل استفاده برای تصفیه فاضلاب صنعتی دانست و خاطر نشان کرد: این وسیله در فاز اول برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به بهره برداری رسید.



وی یادآور شد: آب تصفیه شده با این راکتور قابل استفاده در بخش کشاورزی است.