ارسال 750 مقاله به دبیرخانه کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جواهری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشکده دامپزشکی و دامپروری دانشگاه سمنان ضمن اشاره به اینکه 750مقاله به دبیرخانه کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کشور ارسال شده است اظهار داشت: از این تعداد مقاله 85 مقاله به صورت سخنرانی و 400 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

وی با اشاره به نقش مهم علوم آزمایشگاهی در تشخیص و کنترل به موقع انواع بیماری ها و دستیابی به علوم نوین، گفت: به همکاران دامپزشک شرکت کننده در این کنگره با ارائه مقاله 20 و بدون ارائه مقاله 10 امتیاز باز آموزی تعلق می گیرد.

حضور فعال شرکت های خصوصی در برگزاری کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کشور

جواهری از همکاری و حضور فعال نهاد ها و سازمان هایی شامل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، اداره کل دامپزشکی استان سمنان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان و تعدادی از شرکت های خصوصی در برگزاری کنگره خبرداد.

رئیس دانشکده دامپزشکی و دامپروری دانشگاه سمنان محورهای "کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کشور" را استاندارد های ایمنی و مدیریت در آزمایشگاه، تشخیص و ردیابی عوامل باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی، آسیب شناسی تشریحی و بالینی و آزمونهای جیره و مواد غذایی عنوان کرد.

بررسی آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف دامپزشکی

وی افزود: دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی به منظور بررسی و تبادل نظر در مورد آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، 22 و 23 آذر ماه امسال در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.

جواهری گفت: آئین افتتاح این کنگره با تقدیر از دکتر علی اسلامی چهره علمی و استاد ممتاز دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار دامپزشکی در رشته انگل‌شناسی برگزار می‌شود.

رئیس دانشکده دامپزشکی و دامپروری دانشگاه سمنان به دلایل انتخاب دانشگاه سمنان برای میزبانی این همایش اشاره کرد و تصریح کرد: تعلیم دانشجویان و نیز پذیرش اولین دوره کارشناسی پیوسته در این رشته از سالجاری و تجربه برگزاری موفق چندین کنگره و انتشار نخستین مجله تخصصی در زمینه علوم آزمایشگاهی با عنوان مجله تحقیقات علوم آزمایشگاهی دامپزشکی از جمله دلایل انتخاب دانشگاه سمنان برای برگزاری این کنگره است.

به گفته وی در حاشیه برگزاری این کنگره نمایشگاهی در زمینه علوم آزمایشگاهی نیز برپا می شود.