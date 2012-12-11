به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که صبح روز سه شنبه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که نمایندگان ایران و آژانس روز پنجشنبه قرار است در تهران مذاکره داشته باشند رویکرد این مذاکرات چگونه خواهد بود گفت: طبق توافقی که به عمل آمده مذاکرات نمایندگان کشورمان در آژانس با مسئولین آژانس در تهران انجام خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در این باره که این مذاکرات با رویکردی مثبت و منطقی دنبال شود و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کند بیان کرد: در این مذاکرات باید نسبت به حقوق کامل ما، بهره مندی از دانش هسته‌ای و چرخه سوخت تاکید شود و هم این که نگرانی های آژانس در رابطه با فعالیت‌های ما در چارچوب کلی برطرف شود.

مهمانپرست در پاسخ به سوال دیگری در این باره برخی از شایعات از تعطیلی دفتر حماس در تهران خبر می‌دهد بیان کرد: فعالیت مردم فلسطین در مقابله با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و حمایت از این مبارزات و در کنار مردم فلسطین بودن جزو سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: روابط ما با گروه‌هایی مانند حماس در بهترین شکل خود قرار دارد و جوسازی‌هایی که برخی از رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند به دلیل شکست رژیم صهیونیستی در حمله به غزه است و اینکه پیروزی مجدد فلسطین را نمی توانند تحمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه نخست وزیر هلند گفته است باید دولت صهیونیستی در داخل اراضی آلمان تشکیل می‌شد بیان کرد: اینکه رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر است و سرزمین مردم فلسطین را غصب کرده مساله‌ای است که مورد تایید همه مردم فلسطین و کشورهایی که از واقعیت‌های تاریخی حمایت می کنند قرار دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار بود برای کسانی که به ادعای کشورهای غربی در جریان جنگ جهانی آسیب دیدند کمک کرد و بخواهند برای آنها سرزمینی اختصاص دهند طبیعی است که باید توسط کسانی که این جنایات را انجام داده‌اند صورت گیرد تا زمانی که سرزمین‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی باشد و به صاحبان اصلی آن بازگردانده نشود این گونه بحران‌ها ادامه خواهد داشت.

خبرنگاری در این باره که مامور دیپلمات فرهنگی ایران از آذربایجان اخراج شده است سوال کرد و مهمانپرست گفت: روابط ایران و آذربایجان تعریف شده است و مشترکات تاریخی، فرهنگی و اعتقادی میان دو ملت زمینه همکاری را فراهم می‌کند.

وی افزود: تلاش‌های زیادی از طرف برخی از جریانات صورت می‌گیرد تا روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار دهند اما ما بنا داریم روابط را در بهترین سطح دنبال کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره که رسانه‌های خارجی از نقص فنی نیروگاه بوشهر خبر داده‌اند گفت: اصولاً تبلیغات که توسط برخی از رسانه‌های خارجی و عربی در منطقه در رابطه با نیروگاه بوشهر دنبال می‌شود و منشاء اصلی آن به موضع کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی مربوط است تنها به منظور ایجاد نگرانی بین مردم منطقه برای فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد نیروگاه بوشهر در بالاترین سطح خود است. اگر استفاده از تاسیسات هسته‌ای می‌توانست چنین نگرانی هایی را ایجاد کند کشورهای عربی منطقه هم نباید به دنبال فعالیت‌های هسته‌ای می‌رفتند.

خبرنگاری در این باره که در مذاکرات ایران و آژانس مطالبات ادعایی نیز مطرح خواهد شد و شرطی که ایران در مورد ادامه مذاکرات در صورت محرمانه ماندن اطلاعات گذاشته است چه خواهد شد، گفت: در رابطه با مذاکرات با آژانس طبیعی است که مسئولینی که اطلاعات محرمانه کشورهای عضو را نگهداری می‌کنند نسبت به حفظ این اطلاعات مسئولیت دارند و این خواست نمایندگان کشور ما بر مبنای تعهدات آژانس است.

وی افزود: امیدواریم دقت بیشتری در مورد اسناد صورت گیرد چرا که در گذشته افشای برخی از اطلاعات منجر به ترور دانشمندان هسته‌‌ای ایران شد و پای مسئولین آژانس را به روند حفظ اطلاعاتی اسناد کشاند.

مهمانپرست همچنین در این باره که هیلاری کلینتون اخیراً اعلام کرده که آمادگی گفتگوی دو جانبه با ایران را دارند گفت: در مورد اظهارات کلینتون و مذاکره با آمریکا قبلاً نظرمان را اعلام کردیم.

خبرنگار دیگر درباره موضع ایران از پذیرفتن فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل سوال کرد که مهمانپرست پاسخ داد: در رابطه با فلسطین موضع را قبلا ً‌اعلام کردیم و هر قدمی که به سمت به دست آوردن حقوق کامل فلسطین در رابطه با سرزمین اصلی آنها باشد و همچنین رسمیت بخشیدن کشوری با توجه به آوارگی تعداد زیادی از مردم مورد حمایت ما خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات ایران و آژانس گفت: مذاکرات آینده ایران و آژانس بر اساس توافقی که طرفین برای انجام مذاکره داشتند صورت می‌گیرد. بحث حقوق کامل هسته‌ای کشورمان برای فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جزو موضوعات اصلی است و اینکه آیا مذاکره جزئیات دیگری دارد و شامل موضوعات دیگری نیز می‌شود را باید تا پنجشنبه صبر کنیم و ببینیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره که آیا مذاکره‌ای بین نمایندگان ایران و 1+5 برای تعیین قرار بعدی مشخص شده است، اظهار داشت: بحث مذاکرات با نمایندگان 1+5 تا کنون مسیری را طی کرده و پیشنهادات مشخص جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات ارایه شده است که این پیشنهادات مورد توجه کشورهای 1+5 قرار گرفته و آن را جامع و کامل تلقی کردند و فرصت داشتند در این باره بررسی کامل انجام داده و اظهار نظرهای خود را بیان کنند.

وی ادامه داد: این که اخیراً 1+5 برای مذاکره اعلام آمادگی کردند مساله‌ای است که ما پیش از این نیز همواره تاکید داشتیم و برای مذاکره اعلام آمادگی کرده بودیم. توصیه ما این است که مذاکرات با رویکرد منطقی و موثر دنبال شود و اگر در این رویکرد حقوق ملت ما به رسمیت شناخته شود فکر می‌کنیم مذاکرات می‌تواند خیلی سریع به نتیجه برسد.

مهمانپرست گفت: محل و زمان مذاکرات بعدی نیز نکته‌ ای است که پس از آنکه توافقی در این زمینه حاصل شد اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره بیانیه گروه تجزیه طلب آذربایجان درباره نقض حقوق آذری‌ها در ایران بیان کرد: فعالیت‌های مشکوکی توسط برخی از جریانات در منطقه صورت می‌گیرد که روابط بین کشورهای همسایه را مخدوش کند و بین کشورها فاصله بیاندازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما برای توسعه روابط با کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان تصمیم جدی داریم و همیشه این توصیه را داشته‌ایم که با کمک یکدیگر جلوی این مسایل گرفته شود. این گروه تجزیه طلب نیز با اعتراض سفارت ایران در باکو روبرو شده‌اند و موضع سفارت موضع کشور ما است و فکر می کنیم به خوبی منعکس شده است.

خبرنگاری درباره نقض حریم هوایی ایران توسط پهپادهای ساخت اسرائیل آذربایجان سوال کرد که وی پاسخ داد: اینکه حریم هوایی کشورمان نقض می‌شود و یا چه کسی این کار را می کند در موقعی می تواند موثر باشد که آنها بتوانند بر سیستم دفاعی کشور ما غلبه کنند با توجه به اقتداری که کشور در حفاظت از مرزها از جمله مرز هوایی دارد هر کشوری قصد سوء استفاده و نقض حقوق مرزی را داشته باشد با قاطعیت با او برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: پرداخت رسانه‌ها به اخباری در این زمینه بدون منبع می‌تواند همسو با جریانات بدخواه نسبت به روابط بین کشورهای منطقه باشد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفت: اینکه یکی از اعضای آمریکایی عضو 1+5 مطلبی را مبنی بر اینکه حق جمهوری اسلامی ایران در رابطه با غنی سازی پذیرفته شده مطرح کرده‌اند، نشان دهنده این است که به واقعیت ها نزدیک می‌شوند.

وی تصریح کرد: آنها گر می‌خواهند بحث مذاکرات به نتیجه برسد باید حقوق کشورها را رعایت کنند چرا که به رسمیت شناختن حقوق کشورها مورد تایید اکثریت جامعه جهانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه عدم تعهد بارها از حقوق هسته‌ ای ایران دفاع کرده است، بیان کرد: بزرگترین مجمع بعد از سازمان ملل عدم تعهد است که از نظر ما جامعه جهانی را در بر می گیرد و این جامعه جهانی معتقد است که حقوق کشورها باید به رسمیت شناخته شود و به همین دلیل آ‌مریکا و سایر کشورهای اروپایی نیز باید این حقوق را به رسمیت بشناسند.

وی درباره اخباری که مبنی بر حمله به سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله سفارت ایران در دانمارک و آلمان منتشر شده است، گفت: ممکن است افرادی در برخی از کشورها قصد داشته باشند با فضاسازی برای بزرگ‌نمایی خود و همسو شدن با جریان صهیونیستی اقداماتی را صورت دهند.

مهمانپرست با اشاره به اخراج منافقین از عراق بیان کرد: ممکن است چند نفری قصد بزرگ نمایی این گونه اقدامات را داشته باشند که با پیگیری نمایندگی‌های کشورمان و اعتراضات به این اعمال برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: اخباری که در مورد حمله به سفارت ایران در دانمارک مطرح شد جدید نبود و همان طور که آقای قشقاوی نیز توضیح داد حرکت رسانه‌ای غربی در جهت بزرگ‌نمایی مسایل است و هر موردی که اتفاق بیافتد توسط نمایندگان سیاسی کشورمان برطرف خواهد شد و البته کشورهای مختلف نیز وظیفه حمایت از حقوق دیپلمات‌هایمان در آن کشورها را دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات خالد مشعل در غزه درباره سوریه گفت: بحث فلسطین و مبارزات مردم فلسطین موضوعی است که همواره مورد حمایت ما قرار داشته است و باید حقوق مردم فلسطین به طور کامل به آنها داده شود.

وی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی در روابط خوب ممکن است نسبت به بعضی از مسایل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، گفت: باید به یک دیدگاه مشترک برای بهترین راه حل بحران‌های منطقه دسترسی پیدا کنیم. اینکه برخی سعی می کنند از موضوعات برای اهداف رژیم صهیونیستی نتیجه گیری کنند یک حرکت غیر دیپلماتیک است.

مهمانپرست درباره نصب موشک‌های ناتو در ترکیه نیز گفت: بحث تحرکی که کشورهای ناتو می خواهند در منطقه داشته باشند و امنیت منطقه را به خطر بیاندازند زمینه سازی برای مداخلات بیشتر در منطقه است.

وی با بیان اینکه همواره از طرف مسئولین کشورمان به کشورهای منطقه تذکر داده شده که در مسیری حرکت نکنند که به نفع کشورهای خارجی و ناتو باشد، بیان کرد: مداخلات کشورهای ناتو به منافع کشورهای منطقه آسیب می‌رساند. این در حالی است که وضعیت منطقه حساس است و چشمداشتی که جریانات غربی و کشورهای قدرت طلب نسبت به منطقه داشته‌اند این روزها با تلاش بیشتری دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: باید با درایت عمل کرده و اجازه حضور نیروهای خارج و ناتو در منطقه داده نشود چرا که حضور آنها باعث بی ثباتی در منطقه خواهد شد.

وی درباره اخباری مبنی بر حضور کارشناسان نظامی ایران در کره شمالی گفت: روابط دو جانبه ایران و کره شمالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همه زمینه‌ها شکل گرفت و در جنگ تحمیلی شامل همکاری‌های نظامی نیز شد و پس از آن در همکاری‌های سیاسی و انسان دوستانه ادامه پیدا کرد و اکنون نیز این همکاری‌ها در همین راستا است. آنچه درباره همکاری‌های موشکی و هسته‌ای بین ایران و کره شمالی مطرح می‌شود کاملاً‌ بی اساس است.