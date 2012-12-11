روند قضایی پرونده بهشتی مناسب است/ احتمال ارائه گزارش مجلس در هفته آینده

مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام اینکه گزارش بررسی مرگ مشکوک ستار بهشتی وبلاگ نویس فردا به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه می شود ، در پاسخ به این سئوال که زمان ارائه این گزارش به صحن مجلس چه زمانی خواهد بود، گفت: چند مورد باقی مانده که رسیدگی به آن هنوز نهایی نشده است. سعی من این است که ظرف یکی دو روز آینده جمع بندی این گزارش را نهایی کنم و به هیات رئیسه مجلس ارائه دهم.

این نماینده مجلس که کار بررسی مرگ مشکوک ستار بهشتی را به عهده دارد خاطر نشان کرد: تصمیم با هیات رئیسه مجلس است که پس از گزارش من چه زمانی را به قرائت این گزارش اختصاص دهد.

دواتگری ادامه داد: در صورتیکه نظر هیات رئیسه قرائت این گزارش در صحن مجلس باشد، احتمال می دهم هفته آینده گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.

بازپرس سابق دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به روند رسیدگی این پرونده در قوه قضائیه، گفت: انصافا تاکنون این موضوع روند خوبی را در قوه قضائیه طی کرده است.