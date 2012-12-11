کاروان دوومیدانی ایران امروز راهی امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان با بیش از 40 ورزشکار صبح امروز عازم امارات شد و از آنجا که برخی از مواد این مسابقات در سطحی پایین‌تری نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود، فدراسیون دوومیدانی نفرات دوم تیم ملی دوومیدانی و نفرات آینده‌دار را به این رقابت‌ها اعزام کرد.

تیم ملی دوومیدانی ایران در نخستین دوره این رقابت‌ها که در شهر حلب سوریه برگزار شد، پس از بحرین به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

مسئولان برگزاری مسابقات اعلام کردند کشورهای ایران، عراق، سوریه، کویت،‌ لبنان، فلسطین،‌ عربستان، اردن،‌ عمان، قطر، بحرین و امارات میزبان این رقابت‌ها در این مسابقات شرکت خواهند کرد. در این شرایط بیش از 400 ورزشکار در سه روز با یکدگیر پیکار می‌کنند.

مسابقات از روز چهارشنبه به مدت چهار روز برگزار می‌شود و بیش از 90 درصد ورزشکاران اعزامی به این مسابقات کمتر از 20 سال سن دارند.