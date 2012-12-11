پوشش 55 درصد جمعیت گرمی در طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرایی طرح پزشک خانواده در گرمی تصریح کرد: در نظر داریم با معرفی و فرهنگ سازی این طرح 45 درصد باقیمانده را نیز برای حضور در طرح ترغیب کنیم.

به گفته طرح پزشک خانواده می تواند انسجام ویژه ای در حوزه بهداشت و درمان به وجود آورد و از اتلاف وقت شهروندان و هزینه های اضافی مراجعه به پزشک بکاهد.

فرماندار گرمی معتقد است به دلیل ارائه خدمات رایگان پزشکی در سطح اول درمان اجرای این طرح فرصتی برای اقشار محروم و کم درآمد است.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح نیازمند بسیج تمامی دستگاههای اداری است و با یک ابلاغ نمی توان جهش بزرگی در حوزه درمان به وجود آورد.

علایی از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط خواست در راستای اجرای بهینه و ترغیب شهروندان به مشارکت مستمر در انجام این طرح ملی نهایت تلاش خود را انجام دهند.

وی همچنین از انتخاب 11 پزشک به منظور اجرای طرح پزشک خانواده در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این پزشکان متناسب با جمعیت شهرستان و بر اساس اصول اجرایی طرح پزشک خانواده انتخاب شده اند.

